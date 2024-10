Arrestat un no resident per furtar articles d’una perfumeria del Pas

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

Aquest dijous a la tarda, 17 d’octubre, al Pas de la Casa, un home de 36 anys i no resident va ser arrestat per agents del Cos de Policia com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per furt de mercaderia en un establiment de perfumeria i cosmètica de la localitat encampadana. Els articles sostrets tindrien un valor de més de 1.300 euros.

L’individu arrestat tenia una ordre de recerca i detenció des de la comissió dels fets, el passat mes de febrer. Formaria part d’un grup procedent de França que la Policia ja tenia identificat per altres fets similars.