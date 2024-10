Pere Pastor jura el càrrec de magistrat del TC davant del síndic

Pere Pastor jurant el càrrec davant del síndic general (Consell General)

Pere Pastor Vilanova ja és a tots els efectes magistrat del Tribunal Constitucional (TC), després que aquest migdia hagi jurat el càrrec davant el síndic general, Carles Ensenyat, a la Casa de la Vall. D’aquesta manera, Pastor es converteix en el segon andorrà que serà magistrat del Tribunal Constitucional, i en el primer que és nomenat pel Consell General que ho va fer per unanimitat en la sessió del 12 de setembre d’enguany.

Per això, i en paraules del síndic general, Carles Ensenyat, ha catalogat l’acte d’aquest divendres com a transcendent i emocionant per a la societat andorrana, tot fent una crida als consellers generals perquè “intentin que sempre més, com a mínim un andorrà o una andorrana -amb l’experiència i les competències suficients-, formi part d’aquest tribunal”. D’aquesta manera, considera que se sumarà un nou equilibri a la institució, al del nord i sud, s’hi afegirà el de la dimensió externa i interna.

Al llarg dels gairebé 32 anys d’història de l’òrgan que s’encarrega d’interpretar la Carta Magna només un altre andorrà, Pere Vilanova Trias, n’havia format part. Va ser designat pel copríncep francès i va ocupar el càrrec just en la posada en marxa del Tribunal Constitucional entre 1993 i el 2003.