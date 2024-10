Queda detingut l’home que, dijous, va atropellar mortalment una turista al pas

Al lloc de l’atropellament s’hi van desplaçat els cossos d’emergències (Policia d’Andorra)

El servei de Policia va acabar detenint, ahir dijous a la tarda, el conductor de la furgoneta que va atropellar una dona de 79 anys al Pas de la Casa. La Policia l’ha arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la vida humana després que la turista morís a l’hospital a causa de la gravetat de lesions.

Val a dir, tal i com informa la mateixa Policia, que l’home, de 57 anys, va donar negatiu a les proves que se li van efectuar tant d’alcoholèmia com de drogues al volant. No ha transcendit els càrrecs que se li podrien atribuir al conductor. Els experts policials estaven investigant ahir mateix les causes que van provocar l’atropellament de la dona, una turista que es trobava al Pas de la Casa.