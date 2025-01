Un home emmanillat (iStock)

Aquest passat dimecres, dia 1 de gener, a les 05:15 hores de la matinada, el servei de Policia va procedir a detenir un home no resident al Principat d’Andorra, de 35 anys. L’individu va ser arrestat per violència de gènere, per una agressió comesa a la seva parella.

Segons assenyalen fonts del servei de l’ordre, els fets van produir-se en un establiment hoteler d’Escaldes-Engordany on ambdues persones -agressor i víctima- estaven allotjades temporalment per a aquestes dates.