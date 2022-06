Arinsal acollirà a finals de juliol els Youth Skyrunning World Championships

Vallnord – Pal Arinsal, tornarà a ser l’escenari dels Youth Skyrunning World Championships 2022, després que ja ho fos el 2017. Durant tres jornades es disputaran proves de diferents categories al sector d’Arinsal: el Quilòmetre Vertical, la Youth A (15-17 anys) amb 14 km i 810 m+, la Youth B (18-20 anys) i Sub23, amb 18 km i 1 400 m+ (21-23 anys).

A més, es disputarà una prova oberta a joves de 14 a 18 anys amb el mateix recorregut que els de Youth A, que vulguin gaudir de la prova, convertint-se en un cap de setmana espectacular per a l’esport de base i que obrirà el teló d’un mes de juliol increïble a la parròquia de la Massana.

La Merrell Skyrace Comapedrosa by Grifone és una cita especial d’autèntic Skyrunning

Una prova fixa en el calendari internacional, que se celebra des del 2004, convertint-se en una de les grans curses de referència del món, que comptarà amb 1000 participants de més de 30 països. L’esdeveniment proposa tres distàncies que faran gaudir els participants dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa i l’estació de Vallnord – Pal Arinsal.

La seva distància estrella, que forma part de la Copa del Món, la Skyrace Comapedrosa compta amb 23,8Km i gairebé 2.400m+ la converteixen en un tot un repte. Un traçat molt tècnic, ràpid i divertit, que ofereix uns paisatges espectaculars. Una cursa excepcional tant per tots els participants com pels aficionats, que es reuneixen per a donar suport a tots els skyrunners. La prova s’endinsa al Parc Natural de les Valls del Comapedrosa i arriba fins al sostre andorrà, a dalt del cim del Comapedrosa.

La segona modalitat és la prova, Ultra Comapedrosa, de 50Km i 4500m+ formats per un primer tram comú amb la Skyrace Comapedrosa, fins a l’Estany Negre. Des d’allà es pujarà a la Portella de Sanfons i al Pic del Port Vell (2.655 m), seguint cap al Cap de l’Ovella (2.541 m) i baixant al Coll de la Botella pel Port de Cabús i les Bordes de Setúria. Des d’aquí, tornada per l’Alt de la Capa (2.572 m), el Port Negre (2.570 m) i Comallemple, amb baixada final fins a la meta d’Arinsal.

Skyrace Arinsal, una prova per a iniciar-se en l’skyrunning

Finalment, gaudir d’aquest esport sense exigir-se més del compte és possible gràcies a la Skyrace Arinsal. Una cursa de 18,6Km i més de 1400m+, ideal per a aquells que volen començar en aquest món.

També es destaca que La Merrell Skyrace Comapedrosa by Grifone serà prova puntuable per a la 35a Copa d’Andorra de curses de muntanya.

Durant la roda de premsa de presentació, el conseller d’esports, Kevin Poulet, ha destacat la importància de realitzar aquests esdeveniments esportius d’alt nivell, sobretot a Arinsal. “Es tracta d’un esdeveniment que mostra el potencial d’Arinsal com a punt de dinamització de la parròquia i del país i així mateix, poder mostrar tot l’entorn del Parc Natural del Comapedrosa”.

Pel que fa al director de productes i nous projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha remarcat el posicionament d’Andorra com a destinació esportiva. La feina realitzada pels comuns, federacions, govern i estacions, entre altres, ajuden a continuar acollint esdeveniments de renom com és el de la Skyrace Comapedrosa.

Per la seva banda, Albert Balcells, director tècnic de l’esdeveniment, a més d’aportar tots els detalls de la cursa, ha destacat que per les finals de diumenge 24 de juliol, es torna al circuit de fa any de la Skyrace Comapedrosa. Els participants sortiran d’Arinsal cap al Coll de les Cases. Andorra també disposarà de presència de participants en la prova. Sense tenir confirmació, definitiva, la selecció dels joves andorrans estarà formada per uns 10 atletes Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme, ha volgut remarcar la llarga trajectòria d’aquest esdeveniment, destacant que és una de les cites més importants per als corredors de la selecció.

Un esdeveniment que vol apropar-se al públic amb seguretat

La sortida i l’arribada es realitzarà com sempre, al centre del poble d’Arinsal i, a més dels accessos a peu des de la mateixa població d’Arinsal, els espectadors també poden arribar molt fàcilment a l’emplaçament de la cursa amb el telefèric d’Arinsal que connecta el Coll de la Botella amb el Parc Natural del Comapedrosa. Tant el divendres 22 de juliol com diumenge 31 de juliol, l’horari d’obertura del telefèric serà a les 7h i gratuït per a tots els vianants.

A més de tots els punts d’avituallament, el Refugi del Comapedrosa serà un dels punts clau per a seguir la cursa. L’accés amb telefèric permetrà arribar-hi de forma més ràpida i segura. Un punt on es podrà animar als corredors i gaudir dels paisatges del Parc Natural del Comapedrosa.