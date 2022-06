Intervinguts més de 20.000 euros a la duana de la Farga de Moles

Efectius de la Guàrdia Civil han intervingut aquest dilluns 20.450 euros a la duana de la Farga de Moles, a les Valls de Valira, a un home de 43 anys amb passaport de la República de Malta i originari de Rússia.

L’individu accedia amb el seu cotxe i dos acompanyants al recinte duaner, procedent d’Andorra, pel carril on s’indica que no es té res a declarar. Els agents han aturat el vehicle en un control rutinari i han preguntat als ocupants si portaven diners en efectiu. Aleshores, el conductor ha dit que tenia 3.000 euros, tot i que a les seves pertinences hi han localitzat un total de 21.540 euros. Per aquest motiu, s’ha procedit a aixecar una acta per haver infringit la normativa sobre blanqueig de capitals.

L’home ha pogut continuar el viatge amb 1.000 euros en concepte de “mínim de supervivència” i la resta de diners han quedat dipositats a la duana a disposició de la Comissió per la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.