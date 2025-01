El rider d’Ordino Arcalís, Joan Aracil, inicia la seva aventura al Freeride World Tour 2025

El rider andorrà, Joan Aracil (@OrdinoArcalís)

El rider d’Ordino Arcalís, Joan Aracil, es prepara intensament aquests últims dies per a afrontar el desafiament més gran fins ara de la seva carrera: el seu debut al Freeride World Tour 2025, la competició internacional més exigent del món en aquesta disciplina. L’esquiador es va assegurar la seva plaça l’any passat executant una gran temporada que va culminar amb la primera posició a l’FWT Challenger disputat a Obertauern, Àustria, i entrava així al prestigiós circuit, que arrencarà aquesta setmana.

L’objectiu d’Aracil per a aquesta temporada és classificar-se per a la gran final que se celebrarà al mític Bec des Rosses de l’estació suïssa de Verbier, que tindrà lloc entre el 22 i el 30 de març, i acabar entre els deu millors del circuit. Si ho assolís, es classificaria automàticament per al circuit de l’FWT el 2026 i per als Mundials 2026 d’Andorra. Aracil assenyala que “aquest any és el que millor estic i en més bona forma arribo, ja que vaig estar dos mesos entrenant a Xile i Argentina, i em noto molt sòlid i fort”. A més, ha afegit que veu “factible acabar entre el top-10 perquè estic ben entrenat i tinc nivell per a ser-hi”.

Per a assolir aquesta fita, l’esportista ha previst una estratègia conservadora que li permetrà guanyar experiència en l’elit mundial del freeride, però sense deixar d’oferir un espectacle en cada baixada que no deixi a ningú indiferent. El seu representant, Dani Fornell, posa èmfasi en el fet que “una de les grans millores que ha tingut, a part de nivell físic, ha estat polir la finesa en els trucs, tant el 360 com el backflip”, dues de les seves especialitats. I és que, “amb una combinació única de tècnica d’esquí alpí, coneixements de freestyle i una gran habilitat per a executar aquests trucs en línies de màxima exigència tècnica, Joan Aracil es presenta com un esquiador versàtil i capaç d’adaptar-se a qualsevol terreny”.





A punt per a la primera cita

La participació de Joan Aracil a l’FWT 2025 no és la seva primera incursió en el circuit, ja que el 2022 va debutar en la prova d’Ordino Arcalís Pro amb una Wild Card. L’andorrà afronta aquesta setmana la seva estrena com a rider del roster oficial de l’FWT en la primera prova de la temporada, en una data concreta encara per confirmar. Serà 48 h abans que l’FWT anunciï quin dia es disputarà la cita inicial, que ha ampliat dos dies el període de la finestra marcada per a intentar aprofitar les condicions actuals. El Freeride World Tour 2025 consta de 6 parades, amb cinc cites i la mencionada final:

Baqueira Beret (ESP): 16-23 de gener

Val Thorens (FRA): 27 de gener – 1 de febrer

Kicking Horse (CAN): 7-13 de febrer

Geòrgia (GEO): 23 de febrer – 1 de març

Fieberbrunn (AUT): 8-13 de març

Verbier (SUI): 22-30 de març (final)

Cal recordar que Ordino Arcalís, una de les estacions més reconegudes a nivell internacional per a la pràctica d’aquesta disciplina, serà l’encarregada d’albergar els primers Mundials de Freeride de la història el pròxim 2026, una fita per a la qual l’estació ja s’està preparant. “Entre els meus objectius per a aquesta temporada està també classificar-me per als Mundials que es faran a casa, a Ordino Arcalís”, ha manifestat l’esquiador.





El futur del freeride i els joves talents andorrans

Aracil és monitor de l’escola d’esquí d’Ordino Arcalís, i com a esportista compromès amb la seguretat i la professionalitat, compta amb el suport d’importants aliances, amb marques que comparteixen els valors de fermesa i responsabilitat en els entrenaments i la competició.

L’estació d’Ordino Arcalís, de Grandvalira Resorts, gaudeix d’una llarga trajectòria i implicació amb el freeride, com ho mostra la Freeride Academy, un projecte pensat perquè tots aquells joves que es vulguin iniciar, formar-se o millorar en aquesta disciplina ho puguin fer amb monitors titulats i experimentats i en un entorn de total seguretat. Per a tots ells, “la figura d’Aracil és segur un exemple de superació i passió pel freeride, així com un model a seguir en un esport que cada cop aplega més adeptes i genera més interès”. En aquest sentit, es podran seguir les fites de l’esportista a través del seu perfil @joan_aracil a les xarxes, on compartirà “aquesta temporada de somni”.