Aquest dijous comencen les vacunacions Covid per als majors de 60 anys

A partir d’aquest dijous, els majors de 60 anys ja poden demanar cita per a rebre l’administració de la quarta dosi (2a dosi de record) de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Així, es segueix amb el pla de vacunació a la població major de 60 anys que s’ha fet de forma esglaonada. L’administració de la vacuna es proporciona seguint les darreres recomanacions de l’Agència Europea de Medicaments (EMA), del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) i de l’OMS. El vaccí contra la COVID-19 és ofert de forma gratuïta pel Govern i és sempre voluntari, com en tot el procés de vacunació desenvolupat fins a la data.

D’aquesta manera, a partir d’aquest dijous 28 de juliol les persones majors de 60 anys, ja poden trucar al 821955 entre les 8.00 h a 15.30 h per a concertar cita per a l’administració del vaccí. La vacuna s’administrarà a les instal·lacions de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Pel que fa a les persones amb immunosupressió, de 18 anys o més, el circuit per a rebre aquesta vacuna continua essent a través de prescripció mèdica.

En paral·lel, s’ha aprovat prorrogar novament les mesures actuals per fer a front a la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2. La pròrroga té una durada d’una setmana i serà d’aplicació fins el proper dimecres 3 d’agost.

Actualització sanitària de la COVID-19

Durant la compareixença posterior al Consell de Ministres, Font també ha donat a conèixer les últimes dades registrades des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. El nombre total de casos és de 45.508, 45.040 altes i 153 defuncions.

El nombre de casos actius se situa en 315: hi ha 6 persones ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i 1 persona a l’UCI. Finalment i pel que fa a les vacunes administrades, des de l’inici del Pla s’han inoculat 158.307 vaccins per fer front al coronavirus SARS-CoV-2 (58.159 primeres dosis, 57.527 segones, 42.443 terceres i 178 quartes dosis).