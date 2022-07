El director de l’Oficina Covid, Bruno Bartolomé, deixa el seu càrrec

El ministre de Salut, Albert Font, ha informat del cessament del director de l’Oficina COVID, Bruno Bartolomé. La decisió s’emmarca en el procés d’adequació de les dimensions de personal de l’Oficina COVID per a adaptar-la a les necessitats actuals, on la pressió sanitària ha decrescut. No obstant, seria el propi Bartolomé qui hauria demanat de retornar a les seves antigues funcions.

D’aquesta manera, segons el ministre, els fins ara director Bruno Bartolomé, retorna a la seva plaça del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. El Decret entrarà en vigor el proper dilluns, dia 1 d’agost del 2022.