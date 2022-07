Andorra rebrà una cinquantena de vacunes contra la verola del mico

Andorra té previst rebre unes 50 dosis de la vacuna contra la verola del mico provinents dels Estats veïns. El titular de Salut del Govern andorrà ha explicat que és suficient per a les necessitats del Principat, ja que tan sols s’inocularan a contactes estrets i de risc de persones contagiades, tal com es fa a la resta de països.

Albert Font ha indicat que més enllà dels dos casos confirmats, se n’ha detectat a Espanya el d’una persona que viu a Andorra que ja és asimptomàtic. El ministre ha destacat que no és una malaltia comparable a la Covid-19, però ha demanat no abaixar la guàrdia amb una malaltia per la qual l’OMS ha declarat el nivell màxim d’alerta.

“L’alerta màxima decretada vol dir que no hem d’abaixar la guàrdia i que els països s’han de comunicar entre ells per a fer front conjuntament”, indica el ministre.