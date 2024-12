Aquest 2024 s’han detingut 36 homes per violència de gènere

Hi ha hagut 8 casos relacionats amb violència de gènere durant el 2023 (iStock)

Des de principi d’any, al Principat d’Andorra, la Policia ha detingut 36 homes per violència de gènere. Una xifra que, a manca de finalitzar el 2024, és encara provisional. Sobre aquestes dades, el Fiscal General de l’Estat, Xavier Sopena, ha assegurat que els casos augmenten i ho atribueix a la resposta que es dona des de les institucions i a les campanyes de sensibilització per a poder fer que les víctimes denunciïn. Casos de violència de gènere, ha afegit, als quals la Policia i la Fiscalia donen un tracte prioritari.

Aquestes dades es van donar a conèixer coincidint amb la conferència que dilluns va impartir, a la sala d’actes del despatx central de la Policia, la Fiscal de Sala Delegada de Violència sobre la Dona de la Fiscalia General de l’Estat espanyol, Teresa Peramato. Va oferir una classe magistral, que s’emmarca en el Pla de Formació de la Policia.

La presentació de la ponència de Peramato va anar a càrrec de la Fiscal adjunta, Roser Mazón, qui va destacar que la violència de gènere és un problema de gran magnitud que engloba múltiples perspectives i que necessita múltiples respostes. En aquest sentit, va destacar com la perspectiva de gènere és imprescindible per a garantir investigacions i processos eficaços.

Segons reconeix el servei de l’ordre, formacions d’aquest nivell són essencials per a la Policia. Ho posava de relleu, en declaracions a la premsa, la comissària major i cap de l’Àrea de Policia Judicial i Investigació Criminal, Teresa Ferreira, ja que “donen al Cos encara més eines per a continuar treballant intensament per a combatre una xacra com la de la violència de gènere, que és estructural”.