Portada del llibre “Mentida” (nova edició), de Care Santos

Títol: Mentida (nova edició)

Autora: Care Santos

Pàgines: 236

Editorial: Grupo Edebé

La Xenia lluita per a treure bones notes, impulsada per la il·lusió d’estudiar Medicina, però, des de fa un temps el seu rendiment es mes baix. I és que la Xenia s’ha enamorat, però no d’un noi del seu entorn, sinó d’un fantasma, d’una veu sorgida d’Internet amb la qual comparteix la seva passió per la lectura.

Com que la Xenia és decidida i el seu amor virtual no vol quedar amb ella, es proposa sorprendre’l, de manera que comença les seves investigacions amb les poques dades de les quals disposa. I resulta que tot és fals, una mentida, ni la foto ni el nom són reals. Qui és en realitat la seva ànima bessona?

Penedida per haver descuidat els estudis, ho confessa tot als seus pares, segura d’haver estat víctima d’algun desaprensiu. Però, aviat, un paquet inesperat li revelarà la identitat del noi amb el qual va compartir les seves mes íntimes emocions.

Font: lacasadellibro