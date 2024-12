Acció reafirma el partit com a defensor clau de l’Acord d’associació

A l’esquerra, Judith Pallarés; al centre, Noelia Souque; i, a la dreta, Marc Magallon (Acció)

Acció ha celebrat aquest dimarts, al vespre, la seva tercera assemblea general que ha comptat amb la participació d’una trentena de membres i simpatitzants. L’acte ha estat presidit per Judith Pallarés, presidenta d’Acció, acompanyada del conseller general Marc Magallon i la Secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque.

La trobada ha estat marcada per un intens debat al voltant de l’Acord d’associació amb la Unió Europea i els beneficis que, aquest, pot aportar per a Andorra. Tant els participants com els ponents han defensat l’Acord com una eina clau per al futur del país, destacant la seva rellevància en termes de desenvolupament econòmic i reforç de la integració internacional.

Segons Judith Pallarés, “Nosaltres podem defensar l’Acord perquè hi creiem i l’hem treballat”. Per la seva banda, Noelia Souque ha destacat que “és el millor Acord mai negociat a la Unió Europea, i països com Suïssa l’agafen com a referent”. Finalment, Marc Magallon ha subratllat que “voti el que es voti, un referèndum serà vinculant”, reafirmant el compromís del partit amb la voluntat popular.





Un punt de reflexió i impuls cap al futur

Durant la reunió , s’ha aprofitat per a fer balanç de les accions legislatives impulsades pel partit en els darrers mesos, així com per a definir les principals línies estratègiques de cara al futur. L’habitatge també ha format part del debat mostrant la gran preocupació per una situació complexa que requereix de mesures contundents. S’ha posat èmfasi en la necessitat de continuar treballant per a consolidar Acció com un referent polític en termes de modernització i progrés per a Andorra.

El congrés també ha servit per a marcar un punt d’inflexió en l’estratègia de comunicació del partit. Acció es vol consolidar com una veu principal a favor de l’Acord d’associació fent una aposta decidida per a explicar els seus beneficis a la ciutadania i assegurar que el debat públic sigui constructiu i transparent.