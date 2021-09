Aprovat el nou termini per dur a terme el genotipatge dels gossos amb la subvenció dels comuns

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la modificació per allargar el termini per poder dur a terme el genotipatge dels gossos d’arreu del territori nacional que consten censats al Registre d’Animals de Companyia (RAC). La modificació dona resposta a l’acord assolit entre els comuns i el col·lectiu de veterinaris per a la subvenció de la prova d’ADN per als cans.

Així, s’estableix un nou termini transitori, fins al pròxim 14 de juny del 2022, perquè els propietaris d’animals de l’espècie canina procedeixin a efectuar les anàlisis per a poder obtenir i registrar al RAC les dades del seu genotipatge. A partir d’aquesta nova data, els comuns deixaran de subvencionar el cost de l’anàlisi que comporta l’obtenció d’aquestes dades genètiques dels gossos i els propietaris tindran l’obligació d’assumir el cost corresponent.

La finalitat d’aquest cens caní mitjançant l’ús dels perfils genètics que es promouen els comuns és la de poder disposar d’un sistema de control que permeti identificar, a través de mostres biològiques (femtes dels animals), aquells propietaris que tenen comportaments incívics quan els treuen a la via pública. La idea del projecte és també donar resposta a les nombroses queixes ciutadanes que els comuns reben per raons de manca d’higiene a les voreres i altres indrets d’accés públic de les zones urbanes i periurbanes d’arreu del territori.