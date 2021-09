Actualitzen les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 en les activitats extraescolars

La secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha exposat aquest dimecres les mesures excepcionals que s’hauran d’aplicar durant la realització d’activitats extraescolars – acadèmiques, lúdiques i esportives – amb l’objectiu de seguir minimitzant el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2 entre els usuaris.

Les mesures s’emmarquen en les mesures excepcionals marcades pel Govern i que s’adapten a l’evolució de la situació epidemiològica. Així, Mas ha especificat que els centres que organitzin activitats extraescolars hauran d’organitzar-les sempre d’acord amb unitats de convivència, que podran modificar-se de manera excepcional i sempre amb un màxim de 25 infants o adolescents per grup.

També hauran de mantenir-se registres dels participants i no podran fer-ne ús els joves o professionals que presentin símptomes de malaltia greu fins que no presentin un certificat mèdic –o l’alta mèdica en cas dels treballadors– que confirmi que poden incorporar-s’hi de nou. La secretària d’Estat ha recordat que, precisament els professionals, hauran de dur a terme els cribratges periòdics amb una cadència en funció de si se’ls considera persona immunitzada –és a dir que ha rebut la pauta completa fa més de 15 dies o que han passat la malaltia fa menys de 6 mesos i han rebut una dosi– o no.

L’avís, que entra en vigor en el moment de ser publicat al BOPA i deroga el de l’any passat, també marca que els infants d’una mateixa unitat de convivència es poden relacionar i interactuar entre ells, però que cal mantenir la distància de seguretat amb la resta de grups: 6 metres en interiors i 4 en exteriors. Aquest punt cal que es mantingui també en els àpats, que caldrà organitzar o bé per torns, o bé amb la suficient separació entre les taules.

Finalment, Helena Mas també ha fet referència a altres aspectes com l’ús de mascareta, que caldrà adaptar-se en cada moment a la normativa vigent: actualment, el port és obligatori en interiors per als majors de 8 anys i recomanable a partir dels 6. Les instal·lacions on es duguin a terme les activitats hauran de tenir habilitada una zona d’arribada i de recollida i els familiars que acompanyin als nens no podran anar més enllà d’aquest punt.