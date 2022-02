Aprovat el concurs per a la impermeabilització de la Covanella

L’ús i arrendament dels cortons de la parròquia d’Ordino, a l’Hortell i a la coma de Varilles, ha quedat sense subhasta pública, un any més, durant la sessió de Consell de Comú, tradicional dels arrendaments. Una sessió que ha discorregut amb quatre punts en l’ordre del dia. L’última proposta, s’ha centrat en l’aprovació per un concurs públic per a la realització dels treballs d’impermeabilitzacions a la plaça de la Covanella. Una obra per a la que es destinaran 500.000 euros, import que els consellers de la minoria han qualificat d’excessiu.

La consellera de la minoria, Sandra Tudó, ha demanat per la materialització del segon projecte guanyador del pressupost participatiu, una màquina de reciclatge invers que es donarà a conèixer a la ciutadania la setmana que ve.