El Consell General dels Joves posa el focus en la salut mental i la reducció de la jornada laboral

Una trentena d’alumnes de diferents centres educatius han arrencat la seva etapa temporal com a consellers generals. Aquest dimecres els ha tocat reunir-se en comissions per treballar sis proposicions de llei de qüestions que són de plena actualitat.

Una d’elles, apunta Ada Sánchez, és “la possibilitat d’una jornada escolar intensiva”. Proposen eliminar les últimes hores del divendres per organitzar-se millor, poder fer més deures aquell dia i descansar més el cap de setmana. Però no només es fixen en la jornada a les escoles, sinó que també proposen reduir la jornada laboral.



La consellera general del grup socialdemòcrata, Susanna Vela, remarca com “realment tenen molt clar el que volen i quina societat els agradaria tenir, amb més temps lliure per a les famílies i per a un mateix”. Això sí, “vigilant la productivitat perquè les empreses no surtin perjudicades d’una mesura com aquesta”.

La salut mental és un altre dels focus. L’alumna Kyra Duró posa en relleu com “després de la pandèmia hi ha hagut gent, sobretot adolescents, amb problemes” i veu necessari aplicar una millora en aquest aspecte.



La resta de proposicions aborden el límit de l’alçada dels edificis a Andorra, un sistema localitzador de busos i ajudes econòmiques a les famílies per a les eines de treball electrònic a les escoles.



“Temàtiques com el medi ambient, el mercat laboral o qüestions urbanístiques estan totalment a l’ordre del dia i es podrien tractar i desenvolupar en projectes de llei reals”, ha manifestat el conseller de Terceravia Oliver Alís.



La consellera general del grup demòcrata, Sandra Codina, recorda com els polítics els proposen ” les eines perquè puguin debatre” i destaca com és de sorprenent la resposta dels estudiants. “Des del més tímid al més agosarat, tothom hi contribueix”.

Tot plegat es debatrà el 16 de març.