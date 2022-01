Aprovat el calendari per fer els cursos professionals de seguretat industrial, energia i medi ambient

El Consell de Ministres ha aprovat el Decret relatiu al calendari de cursos de capacitació professional en matèria de seguretat industrial, energia i medi ambient per a l’any 2022. Les formacions s’impulsen amb la col·laboració i implicació dels Ministeris de Presidència, Economia i Empresa i Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, l’Associació d’Empreses d’Electricitat, Lampisteria i Climatització d’Andorra (Adelca) i el Col·legi Oficial d’Enginyers d’Andorra (COEA).

Els cursos oferts són els següents:

Curs de formació anomenat tronc comú com a pas previ per obtenir les capacitacions professionals:

Primer semestre: Convocatòria I presencial: 12 sessions de 3,5 hores, del 17/1/2022 al 3/2/2022, de dilluns a dijous de 18.00 h a 21.30 h. Convocatòria II presencial: 12 sessions de 3,5 hores, del 7/2/2022 al 24/2/2022, de dilluns a dijous, de 18.00 h a 21.30 h. Només es convocarà en cas que hi hagi més de 15 inscrits a la convocatòria. Convocatòria III telemàtica: 21 sessions de 2 hores, del 25/4/2022 al 30/5/2022.

Segon semestre: Convocatòria IV presencial: 12 sessions de 3,5 hores, del 12/9/2022 al 29/9/2022, de dilluns a dijous, de 18.00 h a 21.30 h. Només es convocarà en cas que hi hagi més de 15 inscrits a la convocatòria.

Pel que fa als cursos de capacitació, els requisits generals per fer tots els cursos són un mínim de 10 inscrits i un màxim de 20 per cada convocatòria, sempre que la situació sanitària davant de la pandèmia per COVID-19 ho permeti. Els cursos oferts són els següents:

En l’àmbit de la seguretat industrial:

Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de baixa tensió de 80 hores

Primer semestre: Classes teòriques: 16 sessions de 3,5 hores, del 7/3/2022 al 4/4/2022, de dilluns a dijous, de 18.00 h a 21.30 h. Classes pràctiques: 3 sessions de 8 hores, els divendres 25/3/2022, 1/4/2022 i 8/4/22, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

Segon semestre: Classes teòriques: 16 sessions de 3,5 hores, del 3/10/2022 al 27/10/2022, de dilluns a dijous de 18.00 h a 21:30 h. Classes pràctiques: 3 sessions de 8 h els divendres 21/10/22, 28/10/22 i 11/11/22, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de molt baixa de 10 hores

Classes teòriques: 2 sessions de 2 hores, els dies 21/3/2022 i 22/3/2022, de 18.00 h a 20.00 h.

Classes pràctiques: 3 sessions de 2 hores, els dies 23/3/2022, 24/3/2022 i 25/3/2022 en grups d’un màxim de 5 alumnes (horaris per definir). En cas de superar la capacitat d’alumnes es valorarà de fer una segona convocatòria del 25/3/2022 al 28/3/2022.

Curs de capacitació d’instal·lador petrolífer de 80 hores

Primer semestre: Classes teòriques i pràctiques: 10 sessions de 8 hores, els dimarts del 16/3/2022 al 8/6/2022, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

Segon semestre: Es valorarà si es fa una segona convocatòria al segon semestre de l’any en funció de la demanda i el nombre d’inscrits.

Curs de capacitació d’instal·lador elèctric de molt baixa tensió i fibra òptica de 20 hores. Es preveu una convocatòria única anual al primer semestre.

En l’àmbit de l’energia:

Curs de capacitació d’instal·lador energètic de 108 hores

Primer semestre: Classes teòriques i pràctiques: 13,5 sessions de 8 hores, els divendres de l’11/3/2022 al 24/6/2022, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

Classes teòriques i pràctiques: 13,5 sessions de 8 hores els divendres del 16/9/2022 al 18/11/2022, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h, i els dimecres del 5/10/2022 al 26/10/2022, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h.

En l’àmbit del medi ambient:

Curs de manipulador de substàncies que esgoten la capa d’ozó i gasos fluorats d’efecte d’hivernacle de 24 hores

Classes teòriques i pràctiques: 2 sessions de 8 hores, els divendres 27/5/2022 i 10/6/2022, de 09.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 19.00 h. Classes pràctiques de la plataforma digital: 8 hores de pràctiques entre el 28/5/2022 i el 9/6/2022.

Les inscripcions seran per ordre de matriculació des de la data de la publicació d’aquest decret al BOPA fins al 14 de gener del 2022, i s’han de fer a l’edifici Forestal, carretera de l’Obac, 12-14, esc. A, baixos, AD500 Andorra la Vella.