Aprovades les bases reguladores de la jornada laboral i dels permisos administratius del personal del Consell General

La seu del Consell General (arxiu)

El Butlletí del Consell General 10/2025 publica les Bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances i les Bases reguladores per l’atorgament de permisos administratius del personal del Consell General que aquest divendres al matí ha aprovat la Sindicatura. Aquests dos reglaments són només algunes de les mesures que s’aniran desplegant per a donar compliment a allò que estableix l’Estatut del personal del Consell General vigent des del desembre de 2022.

Amb l’aprovació de les bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances i per a l’atorgament de permisos administratius s’objectiven i es posen per escrit les casuístiques en les quals el personal del Consell General pot demanar acollir-se a permisos, sol·licitar la reducció horària per a atendre a familiars, o establir els horaris laborals, entre altres aspectes. D’aquesta manera, el sistema que regula els permisos, els horaris i les vacances passa a ser equitatiu per a tot el personal.

Pel que fa als dos reglaments aprovats aquest divendres, cal destacar que han comptat amb el suport unànime de la Sindicatura, de la Comissió de Personal i de la Comissió d’Igualtat del Consell General.





Canvis en els horaris d’atenció al públic del Consell General

L’aplicació, a partir del 4 de març, de les Bases reguladores de la jornada laboral, els horaris i les vacances suposarà ‘de facto’ un canvi en els horaris d’atenció al públic del Consell General, ja que el personal del parlament passarà a tenir el mateix horari que les principals administracions del país. Sent de 8 h a 17 h de dilluns a dijous i de 8 h a 15 h els divendres.

A més, per a millorar la conciliació laboral i familiar, el personal del Consell General passarà a tenir horari intensiu en períodes de vacances escolars, fent jornada continuada de les 8 h a les 15 h. Aquest és, de fet, el canvi més destacat respecte als horaris actuals, ja que fins ara el personal tenia horari intensiu en els períodes de fora de sessions (al llarg del mes de febrer i del 15 de juliol fins al 31 d’agost) i horari reduït en els períodes entre legislatures quan el parlament estava dissolt.

Aquesta variació, acordada per unanimitat, no afectarà el calendari parlamentari que manté els períodes de sessions de l’1 de setembre al 31 de gener i de l’1 de març al 15 de juliol. Tampoc implica cap canvi en el registre dels tràmits legislatius, ja que es fa de forma totalment digitalitzada, i no requereix la presència del personal de secretaria.