Henry O’Meara suma experiència a la Copa d’Europa de big air

Espectacular salt del rider andorrà, Henry O’Meara (arxiu / FAE)

Aquest divendres s’ha celebrat la jornada de qualificacions de la Copa d’Europa de freestyle a Font Romeu (França) en big air. Henry O’Meara, de l’Andorra Freestyle Club (AFC), ha sumat una bona experiència per a tancar la seva primera setmana en competició europea. L’andorrà no ha pogut planxar bé cap de les dues rondes de les qualificacions del big air, però l’equip marxa de la doble cita de Copa d’Europa d’aquesta setmana -slopestyle a principis de setmana i avui divendres big air- amb una bona dosi d’experiència i molt bones sensacions per a continuar treballant.

A la primera ronda s’ha quedat una mica curt de velocitat i no ha pogut completar bé el truc, mentre que a la segona tenia pensat fer un doble 14, però tampoc no l’ha pogut fer correctament. “No estem a les finals, però marxem amb la primera Copa d’Europa tant per al Henry com per al club, i ha estat una bona experiència”, ha explicat Kilian Vidal Arajol, director tècnic de l’Andorra Freestyle Club.





Ara, una FIS amb sis riders de l’AFC

Després d’aquesta primera cita de Copa d’Europa, el rider andorrà competirà novament a Font Romeu aquest cap de setmana, on disputarà una prova FIS d’slopestyle. Dissabte seran les qualificacions i el diumenge les finals. A més d’O’Meara, a aquesta cita l’Andorra Freestyle Club estarà representat també per altres cinc riders més.