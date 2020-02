La Comissió territorial d’urbanisme de l’Alt Pirineu, presidida pel secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, ha aprovat definitivament el projecte de construcció d’un nou aparcament i la formació d’una nova pista d’esquí a l’estació de Port Ainé, impulsat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Així, el nou aparcament, de 326 places, se situarà a la cota 2.000 de l’estació i tindrà dues plataformes, una superior i una altra inferior, que ocuparan una superfície total de 8.726 metres quadrats. L’accés a l’aparcament es durà a terme a través d’un nou vial, que començarà a la carretera, resseguirà la pista que va a la Torreta d’Orri i finalitzarà a l’extrem oest de la plataforma projectada. El vial tindrà una longitud de 300 metres i una amplada de 5 metres. Els vianants accediran a l’aparcament mitjançant unes escales existents, també a l’oest de la plataforma.

Alhora, es contempla la formació d’una nova pista d’esquí de 150 metres de longitud i 10 metres d’amplada, que descongestionarà les existents que porten fins el remuntador.

Actualment, l’estació d’esquí disposa de tres aparcaments: un a la zona de Sant Miquel i dos a la zona de Port Ainé. Tots se situen en esplanades vora la carretera i amb accés a peu als principals remuntadors. No obstant, la seva capacitat es veu superada els dies de màxima afluència. Tot i que s’ha ampliat el voral del tram final de la carretera per permetre estacionar més vehicles, l’espai continua sent insuficient i els usuaris es veuen obligats a aparcar desordenadament al llarg de la carretera. La construcció del nou aparcament permetrà alleujar aquesta situació.

Ampliació del Museu diocesà d’Urgell

D’altra banda, la Comissió també ha aprovat una modificació del planejament de la Seu d’Urgell per permetre la reforma i ampliació del Museu diocesà d’Urgell, situat al nucli antic del municipi i al conjunt catedralici, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

Així, es qualifiquen d’equipaments l’edifici Cal Roger, adquirit pel Bisbat d’Urgell per ampliar les instal·lacions, i el jardí situat a l’accés a l’espai de reserva actual del Museu, on se situarà l’accés principal al nou recinte. Amb la proposta aprovada es podrà reformar el museu actual corregint desnivells, millorant els espais i ampliant la connexió entre el Deganat i l’església de la Pietat, reubicant els usos i generant nous espais expositius.

A més, el nou equipament museístic estarà format per l’edifici del carrer dels Canonges i una nova construcció, ubicada a l’espai de l’actual reserva del museu i al jardí de la seva zona d’accés. Finalment, s’habilitarà una aula didàctica a l’espai que es va enderrocar entre l’església de Sant Miquel i la sala capitular, amb accés independent a l’exterior.

El projecte s’ha aprovat definitivament però es condiciona la seva entrada en vigor a la presentació d’un text refós amb algunes prescripcions tècniques.