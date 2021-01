Aplicacions de l’all, beneficis i altres curiositats

L’all pertany a la família de les cebes. És un aliment molt utilitzat a la nostra cuina, però també en l’àmbit medicinal, ja que és un producte molt eficaç per a descongestionar el nas, entre altres aplicacions.

Per a això, n’hi ha prou amb picar-lo i deixar-lo tota la nit en un plat prop del llit. Però aquests no són els únics beneficis. Entre ells hi ha:

Ajuda a baixar el colesterol perquè elimina l’excés de greix i neteja les artèries. D’aquí que també estigui present en les dietes d’aprimament.

perquè elimina l’excés de greix i neteja les artèries. D’aquí que també estigui present en les dietes d’aprimament. Prevé diversos tipus de càncer , com el de mama, bufeta, cervell i pell.

, com el de mama, bufeta, cervell i pell. Consumir-lo diàriament, prevé l’ envelliment perquè és un potent antioxidant natural. És el motiu pel qual s’inclou en nombrosos rituals de bellesa.

perquè és un potent antioxidant natural. És el motiu pel qual s’inclou en nombrosos rituals de bellesa. És també un efectiu antibacterià i antisèptic . Ja s’utilitzava fa milers d’anys per a curar les ferides de guerra.

. Ja s’utilitzava fa milers d’anys per a curar les ferides de guerra. Està recomanat per al tractament d’ hipertensió, arrítmies i altres malalties i afeccions coronàries.

i altres malalties i afeccions coronàries. És com un escut protector del cos, enfortint el sistema immunitari.

Curiositats sobre els alls

A part de la seva coneguda fama contra els vampirs, hi ha moltes més creences sobre aquest aliment. Algunes de les més interessants que hem trobat són:

Un dels conjurs més emprats per a evitar el mal d’ull, és el de distribuir grans d’all sobre plats amb arròs i sal per totes les estades de la llar.

Els alls han de ser plantats en fase de lluna quart minvant, ja que sinó la collita no fructifica.

Si plantem rosers al costat de plantes d’all, aquests estaran lliures sempre de paràsits.

Per a pelar-los ràpidament, has de mullar-los durant uns segons en aigua calenta.

Homer ja en el 900 aC esmentava en els seus escrits que els metges grecs utilitzaven l’all com a analgèsic i desinfectant de ferides.

També el Còdex Ebers, que és un papir mèdic egipci de 1550 aC, conté més de 22 fórmules en les quals s’usaven els alls per a controlar problemes coronaris, mossegades o tumors.

L’OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana el consum de l’equivalent a un gra d’all diari. No obstant això, molta gent, malgrat els seus beneficis es resisteix a menjar-lo, a causa del mal alè que provoca. Per a eliminar-lo o almenys camuflar l’olor, hi ha alguns remeis que pots aplicar:

Rentar-se bé les dents i utilitzar col·lutoris bucals. No oblidar incidir en la llengua, ja que l’all roman durant temps en les papil·les gustatives.

Mastegar xiclet, preferiblement de menta.

Beure llet (millor sencera) o en defecte d’això substituir-la per un iogurt. La llet redueix la concentració de l’aroma que produeix l’all.

Mastegar en cru julivert, menta, bròquil, api o enciam.

Quant a l’olor que deixa a les mans després de cuinar amb ell, el més efectiu és la llimona. Frega la seva polpa intensament contra els dits i a continuació esbandeix i renta les mans amb sabó. L’olor haurà desaparegut per complet.

Per Eva Remolina