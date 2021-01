Transmet valors a la família

Si bé és cert que en la nostra societat el Nadal tenia fins no fa gaire un caràcter més tradicional o religiós, a poc a poc es comença a utilitzar aquestes dates perquè els nens aprenguin grans valors, independentment de la creença dominant familiar.

Però aquests valors que s’ensenyen als petits a les festes nadalenques, no haurien de quedar únicament en aquests dies. Són valors que han d’acompanyar-nos durant la resta de l’any, perquè gràcies als bons valors podem construir una societat cohesionada on el respecte cap a nosaltres i cap als altres, siguin els protagonistes.

Quan arriba el Nadal moltes persones treuen el seu costat més bondadós, es veuen en els supermercats on les persones compren una mica més per donar-ho a les associacions i que aquestes arribin a les persones més necessitades. D’una manera o altra, sabem que en moltes llars hi ha hagut abundància en aquestes dates i que han estat moltes les famílies que no podran comptar amb un plat calent per sopar tret que altres persones li puguin proporcionar. Aquest valor és sens dubte el de la bondat i la generositat.

Però, per què conformar-nos únicament quan arriba el Nadal? Als nens cal ensenyar-los que la bondat i la generositat no és una cosa que hagi de fer-se una sola vegada en tot l’any. És un valor diari, on les persones unides podem arribar més lluny.

Però no només es pot ajudar al proïsme apuntant- se a una associació. Hi ha moltes altres formes que es poden treballar també durant la resta de l’any. Per exemple, se li pot ensenyar als nens a través de l’exemple i no només de la paraula a fer petites accions diàries com ajudar a una persona gran a portar les bosses, ajudar a un veí a tallar la gespa, ajudar a un amic a una tasca escolar que no entén, etc.

Ser agraït és un valor que cal treballar tant en nens com en adults. Vivim en un món on sembla que el materialisme està a l’ordre del dia. Les persones volen l’últim en tecnologia o els cotxes més grans les ‘coses’ es tornen indispensables i els nens com més tenen, més volen, sense donar cap tipus de valor a les coses que tenen en la seva vida.

Com diu el refrany: ‘És de bon nascut ser agraït’. I és que una persona que aprèn a ser agraït amb el que té a la vida, independentment que sigui més o menys material no necessitarà coses per ser feliç, no necessitarà el que l’altre té per sentir-se millor, perquè la felicitat es troba en les petites coses, en la vida diària i sempre, en forma d’experiències i persones i no de regals.

Les tradicions familiars poden crear els millors records dels nens, uns records que els formarà la seva personalitat i que els acompanyarà tota la vida. Tant és així, que moltes persones reprodueixen les mateixes tradicions que van viure en la seva infància per poder sentir el que van sentir en el seu moment i transmetre-ho a les següents generacions.

Un altre valor que es transmet als nens en l’època nadalenca és la unió familiar. Però això també és una cosa que s’hauria de potenciar durant tot l’any i no només en època de Nadal. Els nens necessiten estabilitat, necessiten sentir-se estimats i segurs.

Perquè després durant la resta de l’any ni se’n parla? Això per als nens pot ser contradictori i poden aprendre la falsedat o la hipocresia, valors res apropiats per a un bon desenvolupament de la personalitat.

A la vida hi ha coses molt més importants que simples discussions, l’amor i la família han d’estar per sobre de tot això.