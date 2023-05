Aparitiu, graellada i concert per a la Diada de Sant Romà de Vila

La Diada de Sant Romà de Vila 2022 (Comú d’Encamp)

Encamp acollirà la Diada de Sant Romà de Vila el proper dilluns 29 de maig. La festivitat d’enguany comptarà amb un dinar popular i un concert amb ‘Makuka & los Afronautas’. La diada, organitzada conjuntament per la Comissió de Festes amb el suport del comú d’Encamp, començarà a les 12 hores amb la tradicional missa a l’església de Sant Romà de Vila. Posteriorment, a les 13 hores, es farà la ballada de sardanes i un aperitiu popular per a tots els assistents.

Per a continuar la celebració, hi haurà un dinar, que serà una graellada i hi haurà àpats aptes per a celíacs. La festivitat clourà amb un concert a càrrec del grup musical ‘Makuka & los Afronautas’. La Comissió de Festes d’Encamp ha impulsat aquestes novetats, per a l’edició d’enguany, amb la voluntat que tinguin una bona acollida i una bona participació.

Per a participar en el dinar és necessari fer reserva prèvia dels tiquets a les oficines de Turisme, o bé enviant un correu electrònic a cdfencamp@gmail.com o a través de les xarxes socials de la Comissió de Festes d’Encamp (@comissio_defestes_encamp).