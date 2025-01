‘Anselm’, de Wim Wenders

El cineasta alemany, Wim Wenders, participava en el Festival de Canes de l’any 2023 amb dues pel·lícules. Una es va presentar a competició en la secció oficial, la preciosa i ascètica “Perfect Days”, que li va valdre els premis a la Millor Interpretació Masculina per a Kôji Yakusho i el Premi Ecumènic del Jurat, a part de ser nominada als Oscar com a millor pel·lícula estrangera pel Japó. I, després, presentava en sessió especial l’esplèndid documental rodat en 3D, “Anselm”, consagrat al pintor i escultor alemany Anselm Kiefer, una figura de referència de l’art contemporani. Això és perquè a part de la faceta de cineasta de ficció amb títols emblemàtics i mítics com ‘París, Texas’ (1984), el director alemany gaudeix també d’una envejable carrera com a documentalista tal com ho avalen els premiats treballs ‘Buena Vista Social Club’ (1999), ‘Pina’ (2011) o ‘La sal de la tierra’ (2014).

Wenders ens regala a ‘Anselm’ una notable experiència cinematogràfica gràcies al treball creatiu d’Anselm Kiefer amb obres sovint gegantines i instal·lacions que en què fusiona literatura – especialment la poesia de Paul Celan, supervivent de l’Holocaust -, teatre o pintura. Wenders incorpora una fabulació sobre la infància de l’escultor mentre es fa ressò de la seva fascinació per la història i el passat. L’escultor demostra una obsessió per les runes d’una Europa devastada després de la II Guerra Mundial, amb fragments inclosos del film ‘Alemanya, any zero’ (1948, Roberto Rossellini). La seva debilitat per les destrosses dels conflictes bèl·lics també es pot manifestar en les seves obres que evoquen bucs d’avions o submarins.