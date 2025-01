Plantes d’interior resistents al fred

Un exemplar de sansevieria (AMIC)

Durant l’hivern, el fred i la disminució de la llum solar representen un desafiament tant per als amants de les plantes com per a les espècies vegetals. Mentre que moltes plantes entren en un període de letargia, altres es mantenen vigoroses i decoratives, sent una excel·lent opció per a alegrar els interiors de les llars durant els mesos més freds de l’any.

Quatre plantes ideals per a interiors a l’hivern

Ficus Elàstica. Popular per la seva resistència a la poca llum i la seva robustesa, aquesta planta aporta elegància amb les grans fulles verdes. A més a més de ser fàcil de mantenir, ajuda a purificar l’aire, millorant l’ambient interior.

Sansevieria. Coneguda també com a “llengua de sogra”, aquesta planta suporta baixes temperatures i escassa llum. El baix requisit d’aigua i la capacitat per a eliminar toxines de l’aire la converteixen en una opció perfecta per a interiors.

Potus. El Potus és un clàssic per a la llar gràcies a la seva versatilitat. La seva resistència a la sequera i la seva capacitat per a adaptar-se a diferents condicions el fan ideal per als que busquen plantes fàcils de tenir cura durant l’hivern.

Kalanchoe Blossfeldiana. Aquesta planta suculenta destaca per les fulles carnoses, que emmagatzemen aigua, i les flors acolorides que il·luminen els dies grisos de l’hivern. A més, necessita poc reg i és resistent a plagues, essent una elecció pràctica i decorativa.





Per Tot Sant Cugat