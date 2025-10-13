Anna Garcia, present al Congrés Acadèmic Olímpic

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) continua en el seu procés de renovació també en matèria de formació. Anna Garcia, presidenta del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE) Andorra 2025, va ser present la setmana passada al Congrés Acadèmic Olímpic que es va celebrar a la ciutat de Praga, la República Txeca. De fet, Garcia va assistir a l’esdeveniment com a presidenta de l’Acadèmia Olímpica Andorrana.
Al llarg dels quatre dies de formació, la representant del COA va participar en diverses sessions de treball, entre les quals destaquen la presentació dels “Projectes Europeus i Nacionals”, així com workshops en matèria educativa o en el foment de la dona en el món de l’esport.