Joan Vinyes-Jordi Mercader sumen un nou podi al Rallye de terra de Granada

Joan Vinyes i Jordi Mercader segueixen sumant èxits aquesta temporada 2025. Si fa pocs dies varen aconseguir una espectacular victòria sobre l’asfalt dels trams gallecs, aquesta vegada van tornar a pujar al Hyundai I20 Rallycar per a competir i aconseguir una espectacular tercera posició final als trams de terra del Rallye de Granada, prova que va tancar el Campionat d’Espanya de Rallyes de Terra (CERT).
A priori la prova andalusa es presentava molt competida, amb una llista de fins a 17 cotxes en la categoria Rally2, en la qual s’apleguen els vehicles més competitius i els millors pilots. Entre aquesta nodrida competència, Joan Vinyes i Jordi Mercader van començar a mostrar les seves pretensions en el tram de qualificació, disputat el divendres després del shakedown, en el qual van obtenir el cinquè millor registre, la qual cosa els hi va permetre escollir un bon lloc en l’ordre de sortida als trams el dia de competició, íntegrament disputat el dissabte.
Amb un bon ritme des del principi del dia, la parella Vinyes-Mercader es va mantenir durant tot el rallye dins del top 5, sense errades en els set trams de velocitat que van conformar la prova. A més de la rapidesa, també van fer gala d’una gran regularitat que els va permetre situar-se entre els millors de la classificació final. Al final es va confirmar la bona actuació amb la consecució del tercer esgraó del podi, segon a efectes de campionat, ja que l’equip noruec format per Korhonen-Vinikka, guanyadors finals, varen competir fora de concurs.
Amb aquest resultat, Vinyes es mostrava molt satisfet al final del rallye “Ens hem sentit molt bé durant tot el rallye i això ens ha permès obtenir molts bons temps. Amb 17 cotxes de la categoria Rally2 la competència ha estat dura, però hem set molt consistents al llarg del dia. Era un rallye molt ràpid i, tot i que hi havia algunes zones trencades, el terreny estava molt bé, ja que el dia abans va ploure. Hem pujat al podi final que l’hem defensat fins a l’últim moment i aquest tercer lloc ens deixa molt bones sensacions, pel fet que tenint en compte que els guanyadors corrien fora de concurs, hem estat segons a efectes del campionat”.
Amb el Rallye de Granada, Vinyes-Mercader han tancat el programa de rallyes de terra aquest 2025. El pròxim mes de novembre, l’equip tancarà la temporada amb la participació en el Rallye de la Nucia (Alacant) del Campionat d’Espanya en la modalitat d’asfalt, completant d’aquesta manera una molt bona temporada amb el Hyundai i20 Rallycar amb el suport d’Auto Centre Principat Andorra.
Classificació final Rallye de Granada
|Cl.
|Pilot-copilot
|Vehicle
|Temps
|1
|Roope Korhonen / Anssi Viinikka
|Toyota GR Yaris Rally2
|51:01.500
|2
|Alejandro Mauro / Adrián Pérez
|Skoda Fabia RS Rally2
|52:14.100
|3
|Joan Vinyes-Jordi Mercader
|Hyundai i20N Rally2
|54:25.300