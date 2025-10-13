Creix al juliol el nombre de persones assalariades al Principat

Segons les dades semidefinitives del mes de juliol de 2025, al Principat d’Andorra, el nombre total de persones assalariades és de 44.971, fet que representa una variació del +2,7% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 43.770. La massa salarial total és de 118,47 milions d’euros. La variació és positiva, del 6,4%, respecte al mateix mes de l’any anterior.
El salari mitjà total s’ha situat en 2.634,39 €, un +3,6% respecte al mes de juliol de l’any anterior. Quant al salari medià total, s’ha situat en 2.139,04 €, el que representa un 81,2% del salari mitjà total.
L’interval de salari modal, és a dir, l’interval de salari amb una major freqüència absoluta, és de “1.600 € a 1.700 €”.