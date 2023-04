Anguita deixa la presidència del Sipaag, que ara assumirà Purificació Santiago

Lluís Anguita a la dreta de la imatge (SFGA)

El fins ara president del Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag), Lluís Anguita, deixa la presidència i la junta de l’entitat per motius personals, segons indica un comunicat que ha tramès el mateix sindicat aquest dilluns, dia 24 d’abril.

Igualment, tal com diu la mateixa comunicació, a partir d’ara, i fins a la celebració de la propera assemblea general, serà la vicepresidenta, Purificació Santiago, qui assumirà la presidència del sindicat. El Sipaag “continuarà treballant i defensant els drets dels treballadors públics i Anguita hi continuarà col·laborant com un afiliat més”, explicita la nota del sindicat.