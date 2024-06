El Principat contribueix a fons i programes de cooperació internacional

Unes mans unides en símbol de solidaritat i cooperació (freepik)

El Govern ha aprovat la contribució voluntària d’Andorra a diferents projectes de cooperació internacional. En el conjunt de les contribucions es fa una aportació econòmica de 170.000 euros per a projectes de cooperació de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), de les Nacions Unides i del Consell d’Europa. Mitjançant aquestes contribucions, el Govern aporta als fons i programes d’organismes dels quals Andorra és part i que compleixen amb els criteris i les prioritats establertes en el pla rector de la cooperació andorrana.

Així, i entrant al detall dels projectes de l’OSCE, s’ha decidit dividir la contribució andorrana (de 20.000 euros) en tres parts, per a poder repartir la cooperació entre les tres dimensions de l’organisme internacional: la dimensió politicomilitar, la dimensió econòmica i mediambiental, i la dimensió humana. A parts iguals s’aportaran 5.000 euros als projectes següents: Canvi climàtic i seguretat a l’est d’Europa, Àsia central i el Caucas del sud; acceleració de la implementació de l’Agenda de la Joventut i de la Seguretat a la regió OSCE; enfortir la seguretat mitjançant la innovació i el treball en xarxa per a la igualtat de gènere i beca de l’OSCE per a la Pau i la Seguretat.

Paral·lelament, el Govern també ha aprovat una contribució voluntària de 50.000 euros per a donar continuïtat als fons i programes de les Nacions Unides a Ginebra que s’han ajudat els darrers anys. D’aquesta manera, es contribueix al programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA (30.000 euros), al fons de les Nacions Unides per a les Víctimes de la Tortura (10.000 euros) i al fons de les Nacions Unides sobre les formes modernes d’esclavatge (10.000 euros). També s’ha aprovat la renovació del suport a favor del Fons per a les Víctimes del tràfic d’éssers humans que depèn de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, amb seu a Viena, amb una contribució voluntària de 10.000 euros. Es dona continuïtat al paper d’Andorra en el marc d’aquesta temàtica de caràcter universal.

Finalment, el Govern també ha donat llum verda a aportar 90.000 euros per als programes impulsats pel Consell d’Europa. En concret, s’aportarà econòmicament al programa per a Ucraïna resiliència, recuperació i reconstrucció i al programa per promoure l’Observatori de l’ensenyament de la història a Europa (10.000 euros per a cadascun dels projectes durant tres anys). Per a acabar, també s’aporta al pla d’acció del Consell d’Europa per a la protecció de les persones vulnerables en el context de la migració i l’exili a Europa i al programa per a promoure els drets de l’infant, en particular a través de l’estratègia sobre els drets de la infància 2022-2027 (15.000 euros per a cadascun dels projectes durant tres anys).