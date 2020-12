Andorra Turisme mantindrà el Cirque du Soleil i preveu 26 funcions el juliol del 2021

Andorra Turisme mantindrà l’espectacle del Cirque du Soleil per al 2021 sigui quin sigui el context sanitari, tot adaptant el contracte amb la companyia i mantenint unes previsions d’ingressos similars a les del 2019.

Esdeveniments com el Cirque du Soleil són, per al ministeri de Turisme, una manera de mantenir les accions per generar visites a la vegada que es treballa en un canvi de model econòmic.

És per aquest motiu que l’executiu no ha volgut descartar l’acord amb la companyia canadenca a menys que les circumstàncies sanitàries impossibilitessin el desenvolupament dels espectacles.

Segons ha contestat la ministra de Turisme, Verònica Canals, en resposta al Consell General, Andorra Turisme va assegurar l’ajornament de l’espectacle mantenint les mateixes condicions que el 2020.

S’ha de tenir en compte que el ministeri va avançar uns pagaments de prop de 764.000 euros, que serviran per pagar l’espectacle de l’any vinent. Així mateix, els diners que es deixaran de pagar al Cirque du Soleil passaran a sufragar una part dels costos del Tour de França.

Andorra Turisme treballa amb la companyia canadenca en un format d’espectacle amb 26 funcions al llarg del mes de juliol del 2021, on el nombre de seients de pagament se situï en 52.000.

Les primeres estimacions xifren els ingressos en 1.100.000 euros, tot preveient una disminució del nombre d’espectadors asseguts.

Des del ministeri de Turisme es constata que esdeveniments com aquest han ajudat a desestacionalitzar el turisme i han comportat la millora de la xifra de visitants.