La Covid-19 causa una nova víctima mortal i ja en són 77 des de l’inici de la pandèmia

Un dels pacients que es trobava ingressat a la Unitat de Cures Intensives a causa de la Covid-19 ha mort en les últimes hores, elevant a 77 les víctimes mortals des de l’inici de la pandèmia. Així n’ha informat el Govern mitjançant un comunicat.

D’altra banda, el total de casos diagnosticats per infecció de coronavirus SARS-CoV-2 ascendeix a 6.904, que són 62 des d’ahir. 6.046 corresponen a la segona onada. Per altra banda, s’han donat per curats 78 pacients en les últimes hores, i el total de persones que ha superat la malaltia arriba a 6.066.

Amb tot, els casos en actiu de Covid-19 són 762. D’aquests, n’hi ha 20 ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 4 a la UCI, on tres d’ells requereixen de ventilació mecànica.

A la planta Covid-19 habilitada al Centre Sociosanitari El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

D’altra banda, pel que fa a la població escolar, 41 aules estan sota vigilància activa –12 total i 29 parcial– i 26 en vigilància passiva.