Andorra treballa per a internacionalitzar el finançament de l’Estat

El Govern està treballant actualment per obrir la internacionalització del finançament de l’Estat, que actualment és pràcticament tot nacional. Així ho ha exposat el ministre de Finances, Eric Jover, durant un esmorzar amb la premsa.

La voluntat és de canviar el sistema del finançament de l’Estat, buscant diversificar les fonts, cosa que donarà “resiliència per afrontar els reptes de futur”, ha exposat Jover, ja que en l’actualitat són gairebé íntegrament nacionals.

Jover ha recordat que en l’actualitat Andorra es finança a través de les emissions de deute públic, que són nacionals, amb préstecs i pòlisses de crèdit signades amb les entitats financeres de país i amb un crèdit contractat amb la francesa Crédit Agricole per 50 milions d’euros.

El ministre de Finances ha presentat un pla perquè el 2022 la majoria del finançament de l’Estat sigui internacional, que les emissions de deute públic siguin íntegrament internacionals i que les fonts nacionals siguin menors.

En aquest sentit, ha avançat que es treballa per fer una primera emissió de deute a nivell internacional l’any que ve, i que per aquest 2020 es realitzarà un “pas intermedi” aprofitant la renovació d’alguna de les emissions que vencen a l’octubre i desembre .

Jover ha explicat que es fragmentarà una part d’aquesta renovació per oferir-la a “clients institucionals”, que segons ha comentat ja han mostrat interès per poder integrar-la en els seus productes estructurats d’inversió.

El ministre de Finances ha detallat que el tipus d’interès que s’oferirà serà “comparable amb el de les emissions nacionals, i fins i tot pot baixar una mica més” -en l’última, dedicada específicament a l’Covid-19, és de l’0,5% .

Aquestes emissions internacionals es faran per més quantitat de diners i amb un termini de venciment més llarg; si ara vencen en la seva gran majoria a l’any, les internacionals es mouran entre els 3 i els 10 anys, ha explicat Jover.

El titular de Finances ha assegurat que no es vol augmentar el nivell d’endeutament, sinó que es reestructuraran les emissions per augmentar l’import fins als 250 milions d’euros, xifra més habitual en els mercats internacionals.

Sense entrar al Fons Monetari Internacional (FMI) hagués estat “difícil” realitzar amb èxit un llançament internacional de deute públic, ha assegurat Jover, exposant que el tipus d’interès que s’hauria de pagar seria un 0,4% superior.

El ministre de Finances també vol comptar amb altres fonts de finançament, com són el Banc de Desenvolupament de el Consell d’Europa, el Banc Europeu d’Inversió i l’FMI. En aquest punt, ha reiterat la voluntat d’ingressar a l’FMI abans del pròxim 17 d’octubre per poder integrar-se des de l’inici amb el grup regional liderat per Holanda i Bèlgica.

Amb relació a l’Banc de Desenvolupament de el Consell d’Europa, Jover ha avançat que s’està treballant per presentar projectes concrets que es puguin beneficiar d’aquest finançament pròximament.