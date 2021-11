Andorra treballa conjuntament amb Israel un memoràndum d’entesa en innovació

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, s’ha reunit aquest dijous a Tel-Aviv amb la ministra d’Innovació, Ciència i Tecnologia israeliana, Orit Farkash-Hacohen, amb l’objectiu de treballar conjuntament el desenvolupament d’un acord d’innovació d’interès mutu. Aquest memoràndum d’entesa (MOU), segons ha explicat Gallardo, ha de “posicionar Andorra en l’esfera d’Israel com una plataforma per a que les empreses puguin testejar els seus productes al Principat abans de fer el salt a mercats molt més grans. Hem treballat conjuntament quins són alguns dels reptes que els poden interessar que són principalment els relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic, l’estalvi energètic, el reciclatge, la mobilitat i la salut. Volem facilitar que les seves empreses i emprenedors puguin beneficiar-se del nostre ecosistema d’innovació”.

El ministre ha assenyalat que “aquest memoràndum d’entesa ha de servir per reforçar el que s’ha iniciat amb l’Institut d’Innovació d’Israel a un nivell institucional per potenciar temes estratègics d’innovació i d’intercanvi de tecnologia que es podran escalar des d’Andorra a d’altres països amb startups d’Israel”.

Gallardo també ha aprofitat la seva visita a Israel per mantenir altres reunions bilaterals amb el viceministre d’Economia i director de Comerç Internacional d’Israel, Ohan Cohen, amb l’objectiu d’incrementar els intercanvis comercials entre els dos països. En aquest sentit, ha declarat que “en breu iniciarem les converses per assolir un acord per evitar la doble imposició com tenim amb d’altres països. És essencial per poder atreure l’interès dels inversors i empresaris israelians que hem detectat aquests dies després de les sessions de treball que hem mantingut amb ells. Consideren que Andorra pot ser un país mot atractiu i interessant per als seus interessos des del punt de vista de la situació geogràfica, proximitat al mercat europeu, el marc fiscal, el model econòmic que tenim i per ser un país petit on rebem milions de turistes cada any, i hem de treure profit”.

Cita amb la innovació a Andorra amb experts d’Israel, Canadà, Alemanya, Espanya i França

El proper 25 de novembre es farà una jornada d’innovació a Andorra, impulsada per Andorra Recerca + Innovació (ARI) que comptarà amb diversos dels col·laboradors internacionals, que participen a l’estratègia andorrana d’innovació, d’entitats d’Israel, Canadà, Alemanya, Espanya i França, entre d’altres. En aquest sentit el ministre ha avançat que aquest esdeveniment “servirà per intercanviar models d’ecosistemes d’innovació amb aquells actors amb els que fa temps que col·laborem. D’aquí ha de sortir, conjuntament amb el sector privat andorrà i els actors de l’ecosistema, quin és el posicionament que volem per Andorra a nivell internacional en temes d’innovació”.

Les reunions també han comptat amb la presència del secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i del director de l’ARI, Marc Pons. Gallardo també ha estat entrevistat per mitjans nacionals com el Jerusalem Post on ha explicat les oportunitat d’inversió al país i els darrers projectes del Principat.

Sessions de treball entre els principals actors de l’ecosistema d’innovació d’Andorra i Israel

Paral·lelament a la visita del ministre a Israel, una delegació andorrana ha participat a Tel-Aviv a unes jornades de treball amb l’Israel Innovation Institute, un dels centres de referència en innovació a nivell mundial. La formació té lloc en el marc del conveni de col·laboració entre l’entitat israeliana i l’ARI per potenciar el desenvolupament de l’ecosistema d’innovació i startups d’Andorra.

La delegació andorrana estava integrada per diversos membres d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), FEDA, Andorra Telecom, ACTInn, la Universitat d’Andorra, Andorra Digital i Andorra Business.