Les importacions augmenten un 4,2% i les exportacions un 3%

Les importacions durant el mes d’octubre han sumat un valor de 130,35 milions d’euros, el que suposa una variació percentual positiva del 4,2% respecte a l’octubre de l’any anterior. Segons informen des del departament d’Estadística del Govern, tenen una variació percentual positiva i variació absoluta més destacada els grups d’energia, amb un 79,1%; construcció, amb un 72,3%; joieria, amb un 125%; electrònica, amb un 32% i farmàcia-perfumeria, amb un 21,6%. Per contra destaquen una variació negativa els grups diversos, amb un 50,1%; vestit i calçat, amb un 15,3% i industrial amb un 9,8%.

Durant els primers deu mesos de l’any, el total d’importacions és de 1.024,00 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del 8,7% respecte al mateix període de l’any anterior. Tenen valors positius destacats transport (39,2%); joieria (109,2%); construcció (50,1%) i energia (22,5%). En canvi, les partides que destaquen amb valors negatius són diversos (-74,8%) i alimentació (que cau un -4,2%). Sense tenir en compte la importació excepcional de la partida diversos i concretament del capítol d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat per al juny del 2020, la variació passa a ser de l’11,1% per aquests primers deu mesos de l’any.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les importacions han tingut un valor de 1.211,79 milions d’euros, el que suposa una variació percentual negativa de l’11,3% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos del període anterior, en què les importacions en valor van ser de 1.366,54 milions d’euros. Sense el capítol energia, les importacions disminueixen un 12,5% en comparació a l’any anterior. Destaquen amb una variació percentual positiva i major variació absoluta les partides transport (32,6%); joieria (82,7%) i construcció (39,9%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa i variació absoluta més destacada són diversos (-70,2%); alimentació (-9,2%) i begudes i tabac (-10,9%). Presenta una disminució destacada diversos pels motius abans esmentats. Sense tenir en compte aquesta importació per al juny de l’any 2020, la variació és positiva del 3,9% per l’acumulat d’aquests darrers dotze mesos respecte l’acumulat del període anterior.

D’altra banda, les exportacions durant el mes d’octubre han sumat 11,72 milions d’euros, amb una variació percentual del 3% respecte al període anterior. La partida exportada que destaca amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta és joieria, amb un 607,8%. Tenen una variació percentual negativa més destacada les partides transport (40,1%) i industrial (33%).

En els primers deu mesos de l’any, el total d’exportacions és de 113,48 milions d’euros, amb una variació percentual negativa del 2,8% respecte el mateix període de l’any anterior. Destaquen amb valors positius les partides de transport (87,2%); joieria (94,6%); electrònica (13,7%); vestit i calçat (27,1%) i construcció (66,1%). En canvi, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són diversos (72,4%) i industrial (11,5%). Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida diversos per al setembre del 2020, la variació passa a ser del 30,8% per aquests primers deu mesos de l’any.

Pel que fa a l’acumulat dels darrers dotze mesos, les exportacions tenen un valor de 140,20 milions d’euros, amb una variació percentual positiva de l’1,9% respecte a l’acumulat dels darrers dotze mesos de l’any anterior. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són transport, amb un 86,1%; electrònica, amb un 19,2%; joieria, amb un 67,7% i vestit i calçat, amb un 25,6%. Per contra, les partides amb una variació absoluta negativa més destacada són diversos, amb una davallada del 68,2% i industrial amb un -9,3%. Sense tenir en compte l’exportació excepcional de la partida diversos del setembre de l’any passat, la variació és del 30,3% respecte a l’acumulat del període anterior.

Carburants

La importació de carburants durant el mes d’octubre ha estat de 15,91 milions de litres, fet que suposa una variació percentual positiva del 18,7% respecte al mes d’octubre de l’any anterior, segons informa aquest dijous el departament d’Estadística. De gener a octubre del 2021 la importació dels carburants ha estat de 120,42 milions de litres, donant una variació percentual del +2,1% en contraposició al mateix període de l’any 2020. Durant els darrers 12 mesos, la importació de carburants ha estat de 143,05 milions de litres, el que suposa una variació negativa del 5,3% respecte als 151,08 milions de litres importats durant el mateix període anterior.

Un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any actual, la importació de carburants presenta una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, i se situa en un valor del -1,8%.