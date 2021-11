El Govern i el BC Andorra s’uneixen per lluitar contra la violència envers les dones

El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat i el Bàsquet Club Andorra continuen col·laborant per lluitar contra la violència envers les dones. Amb motiu del 25 de novembre, el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, la campanya “Mai Por 25N” torna a comptar amb els jugadors de l’equip de bàsquet per traslladar a la població el missatge de lluita contra aquesta xacra.

Així ho han explicat en roda de premsa la ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, i el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, que han destacat que la campanya d’enguany dona continuïtat a la del 2017, sota el títol ‘Nosaltres lluitem contra la violència envers les dones. T’hi apuntes? #Maipor25N’.

Aquest any la campanya se centra en l’ús d’un equipament de color rosa i lila per part dels jugadors amb la voluntat de donar visibilitat a les accions per la igualtat de gènere i a la prevenció de la violència de gènere. Aquest conjunt es farà servir per primera vegada al partit entre el Bàsquet Club Andorra i l’UCAM Múrcia Club de Bàsquet, el 13 de novembre del 2021.