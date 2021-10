Andorra Telecom impulsa la campanya en favor de la Creu Roja a la Fira d’Andorra la Vella

Andorra Telecom, Creu Roja Andorrana i els promotors de l’arrodoniment solidari al Principat, Univers Bomosa i Worldcoo, fan una nova crida a la població del Principat per sumar-se a la campanya de microdonacions mensuals en favor del projecte Botiga Solidària de la Creu Roja. Concretament, conviden als clients d’Andorra Telecom a visitar l’estand de la Creu Roja durant la Fira d’Andorra la Vella per informar-se i donar-se d’alta fàcilment de la “Factura Solidària”.

Durant els darrers mesos s’han adherit a la campanya 291 usuaris de la companyia de telecomunicacions, cosa que ha suposat 1.138 donacions per un valor de 638€. Les adhesions es realitzen a l’Àrea de client del web o l’App d’Andorra Telecom o bé trucant al 115. L’objectiu de l’acció que es realitzarà a l’estand de la Creu Roja Andorrana durant la Fira és rellançar les adhesions i fer-ho personalment amb totes les persones que desitgin conèixer l’acció i activar la donació des del mateix estand de l’ONG andorrana.

“Considerem que l’opció d’explicar personalment el projecte on es destinen els recursos així com el funcionament, tant de la campanya com de la seva activació, pot ser una bona estratègia per augmentar significativament el nombre de persones adherides”, han manifestat els representants de les diverses entitats promotores.

Els recursos recaptats es destinen al projecte de Botiga Solidària de la Creu Roja Andorrana, un projecte social i de voluntariat que va néixer el 2020 per fer front a la complicada situació econòmica de moltes famílies i persones del país, arran de la pandèmia. A la Botiga s’hi poden trobar articles de necessitat bàsica d’alimentació, higiene, neteja i específics per a bebès i infants.

El teu cor fa clic?

Aquesta nova etapa de la campanya coincideix amb el nou missatge i imatge de la campanya que Andorra Telecom ha preparat per fer conèixer l’acció als seus clients. Amb el lema “El teu cor fa click?” la companyia de telecomunicacions convida als seus clients a activar la seva donació de 50 cèntims mensuals a través de l’app, el web o bé trucant al 115.