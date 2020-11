Andorra supera als 5.000 afectats per la Covid-19 des de l’inici de la pandèmia

Els 135 nous contagis notificats en les darreres 24 hores han fet elevar el nombre de casos totals, des de l’inici de la pandèmia, a 5.045. Un increment que, tal com ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en la roda de premsa d’actualització de les dades sanitàries de la Covid-19 d’aquesta tarda, ha estat degut a un decalatge en les dades.

Actualment, segons Benazet, hi ha 1.236 casos actius, el que significa 28 més que ahir. D’altra banda, les dades de recuperacions segueix creixent i, en les darreres 24 hores s’han donat 5 altes de l’hospital, per tant, actualment, hi han ingressades 19 persones a planta i 9 a l’UCI. Des de l’inici de la pandèmia, es registren 3.734 altes i 75 defuncions al país.

La situació a la planta Covid de El Cedre també evoluciona positivament i només hi resten 6 pacients.

Respecte a les escoles, hi ha 3 classes en vigilància activa i 15 en vigilància passiva.

La taxa de reproducció del Sars-CoV-2 continua baixant i se situa en el 0,83.