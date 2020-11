El PS demana ajornar l’entrada en vigor del Codi de procediment civil

“Una crisi tan greu sobre un poder essencial com és la Justícia per un Estat és una qüestió que no s’ha de resoldre via declaracions als mitjans de comunicació”. Així ho defensa el Partit Socialdemòcrata en un comunicat. El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, insisteix a demanar una taula de diàleg i un pacte d’estat nacional per discutir, valorar i veure quines són les decisions que s’han de prendre per reforçar l’estat judicial. “L’entrada en vigor del codi de procediment civil sembla difícil que pugui ser fàcil i efectiva a partir de l’1 de gener del 2021, tal com manifesten els professionals del sector“, assenyala López, que ha tramitat aquest dimecres una pregunta urgent per demanar al Govern que analitzi una pròrroga d’aquesta entrada en vigor.

Al text, López insisteix i demana novament al Govern que faciliti el treball i el debat de forma conjunta entre Govern, Consell General i el poder judicial per solucionar la crisi del sistema judicial enlloc de gestionar-la per via de declaracions als mitjans de comunicació. Una crisi que, recorden els socialdemòcrates, afecta i ofega les nostres administracions, el conjunt d’empreses del país i tota la ciutadania.

Des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata recorden que estan a favor de l’aplicació d’aquest codi de procediment civil i que, en conseqüència, van votar a favor de la llei, perquè suposarà un avenç en dret civil, que és el que afecta més a les famílies cada dia. Aquest codi, a l’entendre del PS, si bé ha de permetre agilitzar, aquesta agilització no pot implicar un col·lapse en el sistema. De fet, la formació assenyala que ja es va endarrerir fa un any perquè requereix mitjans tècnics com és l’enregistrament de les audiències, personal i recursos.

Entre els recursos personals, destaca la figura del secretari judicial: “sabem quina és la situació a batllia, i que fa poc s’han tancat 5 places de batlles, la major part d’elles cobertes per antics secretaris judicials adscrits a seccions civils. Cal treure nous concursos per cobrir-les. No demanem un ajornament indefinit de l’entrada en vigor, demanem que es faci quan sigui factible i assumible per la batllia“, expliquen els socialdemòcrates, que alerten que la situació actual de la pandèmia no facilita l’oralitat ni la presència conjunta de persones com a forma habitual de treball.