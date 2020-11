L’ós Goiat perd el collar GPS que permetia geolocalitzar-lo

L‘ós Goiat està ara mateix fora de control. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha fet públic avui dimecres que el seu collar GPS, que fins ara permetia geolocalitzar aquest polèmic exemplar, ha estat trobat al vessant aragonès de la Ribagorça. Per tant, segons ha reconegut el Govern, ara mateix no es pot fer seguiment dels seus desplaçaments ni identificar si està implicat en nous atacs contra el bestiar.

L’executiu català ha confirmat que Goiat ha perdut el collar, o bé se n’ha desprès, atès que des del 15 d’octubre no n’havien detectat cap moviment mitjançant el seguiment per satèl·lit. Davant d’aquest fet, personal tècnic es va desplaçar fins a la zona del registre de l’últim senyal i en aquell lloc van trobar el dispositiu llençat a terra. Per tant, calculen que ja fa almenys quinze dies que l’ós corre sense cap dispositiu de control.

Tot i la pèrdua, el collar està en bones condicions i Territori confia que permetrà recuperar localitzacions no enviades i dades d’activitat de l’exemplar dels darrers 2 anys. Mentrestant, segons admeten, Goiat només serà identificable per les marques auriculars que duu.

A més a més, el Govern ha reconegut que ara mateix als Pirineus no hi ha cap ós amb seguiment per GPS. I és que darrerament el Govern francès -principal impulsor de la política d’alliberaments- ha confirmat que la transmissió dels seus dispositius de control de les femelles Sorita i Claverina “no funciona”.

El Pirineu n’ha reclamat l’extracció

Es dóna la circumstància que en diverses ocasions la població de les valls i comarques afectades per la presència de l’ós han reclamat, sense èxit, l’expulsió de Goiat pel seu fort caràcter depredador i pels molts atacs que ha causat i segueix causant contra el bestiar, especialment l’equí i l’oví.

Enguany aquests danys han disminuït pel que fa al Pirineu català. Un fet que s’atribueix tant a que Goiat s’ha mogut més pels vessants occità i aragonès com a la mort la primavera passada -en circumstàncies que s’estan investigant- d’un altre dels exemplars més conflictius, Cachou, de qui també se n’havia exigit l’extracció.