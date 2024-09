Les xarxes d’evasió andorranes i el retorn del Romànic, dues de les propostes de les Jornades Europees del Patrimoni

Cartell anunciant les Jornades Europees del Patrimoni a Andorra (SFGA)

Sota el lema “Rutes, xarxes i connexions”, les Jornades Europees del Patrimoni (JEP), que se celebren a Andorra del 12 al 21 de setembre, versen enguany al voltant del desenvolupament històric, econòmic i social de les regions gràcies a la comunicació i a l’intercanvi entre territoris. Les Jornades s’organitzen des del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i tenen com a objectiu mostrar les particularitats del país a través de noves perspectives dels espais i els trajectes. Aquestes jornades internacionals impulsades pel Consell d’Europa i la Unió Europea esdevenen una activitat participativa en relació amb el patrimoni cultural.

El tret de sortida de les Jornades es donarà aquest dijous, 12 de setembre, de la mà dels tècnics de la Biblioteca Nacional, amb la visita, a les 18 hores, a diferents espais del barri antic d’Andorra la Vella que són escenaris de la literatura del país. Aquest dia també s’obre la consulta ciutadana per a escollir la restauració d’un dels béns mobles del fons de Patrimoni Cultural, que es fa a través de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, mitjançant la plataforma www.visc.ad. Enguany, es podrà votar per la restauració d’una bandera d’Andorra del segle XIX, procedent de la Casa de la Vall; o per la restauració d’una peça del monument de Setmana Santa de finals del segle XVIII, de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp; o per la restauració d’un conjunt de tres llibres dels segles XVIII i XIX, procedents del fons bibliogràfic de Casa Rossell. La votació estarà oberta fins al 18 d’octubre.

Les Jornades s’allargaran fins al dissabte 21. Durant aquests dies es podrà gaudir de tot un seguit d’activitats diverses entre les quals destaquen la taula rodona ‘El retorn del Romànic’, al voltant de la recuperació del patrimoni cultural andorrà, que se celebrarà el dimarts 17 de setembre, a l’Espai Columba, a les 18:30 hores; i la caminada per a conèixer les dificultats que els refugiats de la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial van patir en fer el seu pas per la frontera andorrana i quina va ser la implicació dels passadors. Aquest itinerari, sota el títol ‘Refugi natural, les xarxes d’evasió andorranes al segle XX’, estarà guiat per l’historiador Pau Chica i tindrà lloc el 21 de setembre, a les 9 hores, amb sortida des de l’aparcament de Naturland.

Altres propostes programades són les sortides guiades pels especialistes, per a conèixer la recuperació de la Farga del Madriu, i per descobrir el passat siderúrgic d’Ordino. Així mateix, s’ha programat una ruta etnobotànica per a conèixer els usos que han tingut i tenen la varietat de plantes que es troben als boscos del Principat, i una altra per a descobrir els monuments de l’Andorra medieval.

Finalment, en el programa també s’ha inclòs el concert The Rest is Silence, ‘La resta és silenci’, a càrrec de Daniel Claret, Maria Florea i Lara Férnandez, que es combinarà amb una visita a l’antic centre emissor de Ràdio Andorra; així com un itinerari pels orgues de diverses esglésies del país que inclourà una breu demostració sonora a càrrec de l’associació Amics dels Orgues de les Valls d’Andorra.

Durant les Jornades es podran visitar museus i monuments del país de forma gratuïta:

-Museu Nacional de l’Automòbil, Museu Casa d’Areny-Plandolit, Casa Rull, Farga Rossell, Casa de la Vall, Espai Columba, Sant Miquel d’Engolasters: entrada gratuïta, el dissabte 14 i el diumenge 15 de setembre. (dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h, i diumenge, de 10 a 14 h).

-Museu Casa Cristo (Encamp): entrada gratuïta del dijous 12 al dissabte 14 de setembre, de 10 h a 13 h i de 14:30 h a 18 h. Cal fer reserva prèvia al telèfon+376 833 551.

-MW Museu de l’Electricitat (Encamp): entrada gratuïta del dijous 12 al diumenge 15 de setembre (de dijous 12 a dissabte 14, de 9:30 h a 13:30 h i de 15 h a 18:30 h. Diumenge 15 de 10 h a 14 h).

-Camí hidroelèctric d’Engolasters: visita guiada gratuïta per a veure insectes el dissabte 14 de setembre a les 11 h, en el marc de l’exposició temporal “La sisena extinció” d’Alain Ernoult. Cal fer reserva prèvia a fedacultura@feda.ad o al telèfon +376 739 111.

-Bici Lab Andorra (Andorra la Vella): entrada gratuïta del dijous 12 al diumenge 15 de setembre, de 10 h a 18 h.

-Museu Carmen Thyssen Andorra (Escaldes-Engordany): entrada gratuïta el dissabte 14 de setembre, de les 10 h a les 19 h.

-Cal Pal de la Cortinada (Ordino) i exposició ‘Refugiats’: entrada gratuïta el dissabte 14 de setembre, de 10 h a 14 h i de 15 a 19 h.

-Sala d’exposicions del Govern (Andorra la Vella): visita lliure de l’exposició del dijous 12 al dissabte 14 de setembre, de 10 a 14 h i de 15 h a 19 h (visites guiades sota demanda al correu electrònic sala_exposicions@govern.ad o al telèfon 880 677).

-Mina de ferro de Llorts (Ordino): visites guiades gratuïtes el diumenge 15 de setembre, de 9:30 h a 17:30 h (Inici de l’última visita a les 17 h), dins la Ruta del Ferro dels Pirineus.

