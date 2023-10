Andorra s’afegeix als reptes comuns del continent en la 3a Reunió de la Comunitat Política Europea

Espot, d’esquena a la foto -a l’esquerra-; Sánchez al mig de la imatge; i a la seva esquerra, el president d’Ucraïna, Zelenski (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat en la tercera Reunió de la Comunitat Política Europea (CPE), que s’ha celebrat a Granada en el marc de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea (UE). La trobada, al més alt nivell, ha reunit mandataris de 47 països que han debatut al voltant de l’autonomia estratègica per a avançar cap a una Europa més competitiva i resilient davant de les transformacions tecnològiques i geopolítiques mundials.

El cap de Govern ha pres part de la taula rodona temàtica sota el títol “Multilateralisme, incloent-hi qüestions de seguretat i geoestratègies” on ha exposat que Andorra no té la força geoestratègica, però sí la força dels principis i els valors del multilateralisme, que són els que inspiren les institucions i el conjunt de la societat andorrana. Espot ha afegit que el sistema multilateral ha de tenir les adaptacions necessàries per a fer front als reptes globals i més concretament els que ha d’encarar el continent europeu.

En aquest sentit, ha refermat que Andorra dona ple suport al full de ruta marcat pel secretari general de les Nacions Unides, per a contribuir a assolir les reformes necessàries per a aconseguir un multilateralisme més inclusiu, transparent, eficient i que reti comptes.

La taula rodona ha estat copresidida pel president espanyol, Pedro Sánchez i el president del Consell Europeu, Charles Michel. També han intervingut la primera ministra d’Estònia, Kaja Kallas; el primer ministre d’Eslovàquia, Ludovít Ódor; el primer ministre de Finlàndia, Petteri Orpo; el canceller d’Alemanya, Olaf Scholz; el president de Montenegro, Jakov Milatović; la presidenta de Moldàvia, Maia Sandu; el president de Bòsnia i Hercegovina, Zelijko Komsic, i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

Durant el desplaçament a Granada, el cap de Govern, Xavier Espot, ha estat acompanyat del secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba; de l’ambaixadora d’Andorra a la UE, Esther Rabasa, i de l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.