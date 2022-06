Andorra reforça la lluita contra el malbaratament alimentari i la generació de residus

La Llei d’economia circular ja és una realitat, després de la seva aprovació unànime al Consell General, en la sessió celebrada aquest dijous a la tarda.

Representa un pas més en el compromís d’Andorra amb la preservació del medi ambient i d’un creixement sostenible, a través d’un canvi de paradigma del model econòmic productiu, passant del lineal al circular, per a optimitzar els recursos i minimitzar els impactes ambientals.

Així, el projecte de llei estableix accions, tant per a particulars com per a empreses i les administracions, per a reduir el malbaratament alimentari i la generació de residus, amb l’objectiu de canviar els hàbits de consum de la ciutadania per a potenciar el reciclatge i la reutilització, allargant al màxim la vida útil dels productes.

El conseller general del Grup Parlamentari Demòcrata, Joan Carles Ramos, ha manifestat en la seva intervenció que l’actual món “materialista, amb necessitats energètiques mai abans vistes, genera volums ingents de residus i contaminació”, motiu pel qual ha definit aquesta llei com “de pura necessitat, perquè el planeta i les noves generacions ens ho exigeixen”.

Per això, entre altres mesures, la llei regularà la importació dels productes d’un sol ús, fomentarà els productes locals i de temporada i afegirà responsabilitats per a productors i importadors a fi de garantir una gestió responsable a favor de la reutilització i el reciclatge.

En aquest sentit, la llei es marca uns criteris ambiciosos com són l’increment dels nivells de reciclatge de residus urbans per sobre del 60% i reduir un 10% la seva producció. Sobre aquestes xifres, el president suplent del GPL, Marc Magallon, ha subratllat que “implicarà molts esforços, però què és l’únic camí a seguir: disminuir els residus que generem, especialment els plàstics i el malbaratament d’aliments”.

D’altra banda, Magallon també ha incidit en el fet que aquest text ens acosta als objectius marcats per la Unió Europea en matèria de reciclatge. “D’aquesta manera ens alinearem amb les directives europees i el nostre marc legal serà compatible amb el dels països veïns” ha ressaltat.

Finalment, el president suplent del grup de Ciutadans Compromesos, Raul Ferré, ha recordat que aquest text implica un canvi d’hàbits “a tots els sectors”.

Per exemple, a la construcció, les empreses hauran de garantir el reciclatge de residus i afavorir la reutilització dels materials emprats; a la restauració hauran de prioritzar la compra a granel i eliminar els productes monodosis; els distribuïdors hauran d’eliminar els embolcalls i envasos de plàstic i porexpan; mentre que les administracions estaran obligades a incloure criteris d’economia circular en els concursos públics i contractacions.

Ferré ha defensat que avançar cap a l’economia circular “comporta molts beneficis, els evidentment mediambientals, però també empresarials com l’augment de la competitivitat, la promoció de la innovació i noves oportunitats de negoci i la generació de nous llocs de treball”.

Els actius digitals, un nou sector per al país amb molt potencial

Un altre punt destacat de l’ordre del dia de la sessió parlamentària d’aquest dijous ha estat l’aprovació de la Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre gratuït i ‘blockchain’.

En la seva intervenció, el conseller del Grup Parlamentari Demòcrata, David Montané, ha defensat la necessitat de diversificar l’economia “en consonància amb l’aparició de nous sectors productius”, que “sumaran i tindran una importància cada vegada més cabdal en el creixement d’Andorra”. Un d’aquests sectors és precisament el dels actius digitals, “amb un potencial de creixement exponencial”.

La llei avui aprovada (amb els vots dels grups de la coalició i de Terceravia) “assenta les bases per a possibilitar que aquest nou sector es comenci a obrir al país”.

Per la seva banda, des del GPL, Marc Magallon, ha destacat l’homogeneïtzació del llenguatge que aporta la proposició de llei. “Tots usarem el mateix llenguatge a l’hora de referir-nos a tots els conceptes i accions que envolten aquesta xarxa global” ha remarcat.

També ha indicat que el text detalla les competències dels actors en aquest àmbit, “descrivint què i qui pot representar digitalment un actiu i com es duran a terme les autoritzacions, supervisions i control d’aquests”.

Per últim, Carles Naudi d’Areny-Plandolit, president del Grup de Ciutadans Compromesos, ha remarcat el potencial de la proposició de llei que “permetrà diversificar-nos com a país i crear llocs de treball de qualitat, però alhora també generar oportunitats per als que vivim a Andorra sigui quina sigui la nostra ocupació”.

En aquest aspecte, ha recordat que “també regula els terminis perquè Govern i l’AFA enllesteixin totes aquelles parts financeres de la llei, és a dir, els actius digitals financers, per d’aquesta manera assolir el 100% de la potencialitat econòmica del text”.

Durant la sessió del Consell General també s’ha aprovat facultar el Govern, dos mesos més, perquè pugui establir mesures contra la propagació de la Covid-19 i per a protegir la salut pública dels ciutadans.

“Ha de seguir presidint el criteri de prudència” aplicat fins a la data, ha defensat la consellera general Demòcrata, Ester Molné, que ha lloat les mesures preses pel Govern fins a la data i la seva proporcionalitat en funció de l’evolució sanitària.

Finalment, s’ha admès la proposta d’acord presentada pel Partit Socialdemòcrata sobre la figura del tercer pagador a la sanitat pública. En aquest punt, la consellera general Demòcrata, Sandra Codina, ha defensat l’ampliació del tercer pagador “a més col·lectius fins a fer-lo extensiu a tota la població”.

Es començarà per la gent gran aquesta tardor, ha avançat. Ara bé, “l’ampliació s’ha d’anar fent sense fer un salt massa gran que comprometi la qualitat de la nostra sanitat”, ha plantejat.