Andorra referma la voluntat de protegir el medi natural i la promoció de la igualtat i del benestar

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el tècnic del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, Adrià Vergés, han fet públics aquest dimarts els principals resultats del segon Informe Nacional Voluntari (INV), que es presentarà àmpliament davant el Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides, a Nova York, el proper 14 de juliol.

L’INV, tal com ha explicat Ubach, és un mecanisme de seguiment i revisió que tots els països membres de l’ONU poden, de manera voluntària, redactar periòdicament recollint i explicant totes les seves iniciatives i polítiques nacionals per a l’assoliment de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Té com a objectiu analitzar i presentar el nivell d’implementació de l’Agenda 2030 mostrant els èxits, els reptes i les lliçons apreses. Així doncs, la ministra ha posat en relleu que, amb la finalitat de conèixer i saber quin és l’estat d’implementació al país dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), enguany s’ha elaborat el segon INV d’Andorra que ha analitzat la totalitat dels 17 ODS, ampliant el rang d’estudi del primer INV elaborat pel Principat i presentat el 2018 quan es van analitzar 8 dels 17 ODS.

En aquest sentit, Adrià Vergés ha remarcat que, com en el primer informe, s’ha volgut dur a terme un treball obert, inclusiu i participatiu. Per a fer-ho, ha afegit, s’han celebrat reunions amb representants del sector públic i del privat, així com amb associacions i s’ha implicat la població en general mitjançant una enquesta. L’objectiu ha estat comptar amb la veu de tota la societat andorrana respecte a l’Agenda 2030, tenint en compte les seves iniciatives i idees per a la implementació d’aquest full de ruta global.

Pel que fa als resultats de l’Informe Nacional Voluntari, Maria Ubach ha emfatitzat que al document es ressalta que Andorra ha adoptat mesures i accions per a garantir la implementació dels 17 ODS, tant per part del sector públic, com del privat i de la societat civil. I és que l’estudi té en compte la gran transversalitat dels 17 ODS.

“L’informe és útil per a explicar i conèixer el nivell d’implementació de l’Agenda 2030 i dels ODS a Andorra, però també per a dissenyar de manera més concreta la política interna del país”, ha ressaltat Ubach.

Entrant al detall, l’INV recull la fermesa d’Andorra en la protecció del medi natural a través –entre d’altres– de la Llei d’economia circular, el projecte nacional per a esdevenir Reserva de la Biosfera, l’excel·lent qualitat de l’aire i l’aigua, o el fet que el 100% dels centres educatius públics estan adherits al projecte Escoles Verdes.

També sobresurt la qualitat de l’atenció sanitària, amb l’aprovació del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, i la voluntat de diversificar l’economia i la connectivitat del país.

De l’INV es valoren positivament les mesures àmplies i exhaustives per a pal·liar els efectes de la pandèmia, així com les reformes a favor de la igualtat entre persones: Llibre Blanc de la Igualtat, Llei d’Igualtat efectiva entre homes i dones, i Llei d’igualtat de tracte i la no discriminació.

El segon Informe Nacional Voluntari també destaca els reptes d’Andorra en relació amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides; com ara la dependència energètica nacional, la necessitat d’alinear les estadístiques amb els indicadors dels ODS, o l’impacte de la pandèmia a diferents nivells, com l’econòmic, l’ambiental, el social, o el sanitari.

Sobre els propers passos a seguir en relació amb l’INV, la titular d’Afers Exteriors s’ha referit a la importància de continuar la sensibilització i divulgació de l’Agenda 2030 a la població, així com d’assegurar la cooperació de tots els actors nacionals a través de la posada en marxa del Grup de Treball Obert i del seguiment de l’estratègia nacional per a la implementació de l’Agenda 2030. Alhora, es treballarà per a desenvolupar els mecanismes d’alineació de l’Agenda 2030 amb la feina de Govern i els altres poders públics.

Participació ciutadana en l’INV: enquesta en línia oberta a tota la població

Ubach també ha posat de manifest que l’elaboració de l’INV ha servit per a acostar els ODS a la ciutadania, ja que s’ha comptat amb la participació de la població mitjançant una enquesta en línia. L’objectiu era saber quin grau de coneixement té la ciutadania sobre els ODS, així com també el grau d’implementació dels mateixos.

L’enquesta va estar disponible entre el 7 de març i el 30 d’abril del 2022, a la plataforma governamental VISC. De fet, la titular d’Afers Exteriors ha recordat que no es poden assolir els objectius sense la coordinació de totes les parts, i per això es dona una gran importància als resultats de la consulta pública que es va fer durant l’elaboració de l’informe.

Ubach ha volgut celebrar la bona participació de l’enquesta, que es va tancar amb un total de 623 respostes. Una xifra que representa un augment d’un 354,74% en comparació amb les 137 respostes obtingudes en l’enquesta del 2018. Pel que fa al perfil dels participants a l’enquesta són els següents: 15-26 anys un 8% / 27-59 anys un 80% / 60 anys i més un 12%.

S’espera que, de cara a la propera enquesta del següent informe, poder millorar la participació dels joves, ja que és un col·lectiu molt actiu pel que fa els ODS i, enguany, la participació ha estat més limitada del que s’esperava.

Maria Ubach ha detallat que de les respostes de la ciutadania s’extreu que la majoria, un 57% dels participants, coneix l’Agenda 2030. Un 60% considera que la pandèmia ha estat negativa per a la implementació de l’Agenda 2030 i, finalment, es destaca que un 46% considera que la implementació d’aquest full de ruta a Andorra ha millorat.

En relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, de l’enquesta s’extreu que la majoria dels ciutadans considera com a prioritaris a nivell mundial els següents ODS 4, 1 i 13: educació de qualitat (4), fi de la pobresa (1) i acció climàtica (13). A escala nacional, els ciutadans majoritàriament consideren com a prioritaris els següents ODS: treball digne i creixement econòmic (8), acció climàtica (13), i salut i benestar (3).

Metodologia d’elaboració de l’INV: calendari de treball i reunions sectorials

Pel que fa al calendari de treball de l’elaboració de l’INV, Adrià Vergés ha exposat que el 9 de setembre del 2021 –amb l’aprovació per part del Govern de la redacció i metodologia del segon INV– va començar la tasca d’elaboració de l’informe. A partir d’aquest moment i fins el primer trimestre del 2022, l’equip redactor format per quatre diplomàtics d’Afers Exteriors va iniciar un seguit de reunions per a obtenir una fotografia fidedigna de l’estat d’implementació dels ODS a Andorra a tots els nivells i en tots els segments socials.

En concret, quant al sector públic, s’han celebrat reunions amb els responsables de tots els Departaments del Govern d’Andorra, així com amb representants del Consell General, dels Comuns i de les parapúbliques del país.

En el cas de la societat civil, l’equip redactor s’ha reunit amb diferents actors com ara el Raonador del Ciutadà i amb representants d’ONG i del sector associatiu andorrà. A més, per tal de recollir directament l’opinió de la població respecte a l’Agenda 2030 i nodrir així l’elaboració de l’INV, es va crear una enquesta ciutadana en línia. L’enquesta, tal com s’ha mencionat, va estar disponible entre el 7 de març i el 30 d’abril del 2022, a la plataforma VISC.

Finalment, amb el recull de totes les valoracions i aportacions, es van iniciar els treballs de redacció de l’Informe Nacional Voluntari, amb el lliurament a l’ONU del resum executiu el 3 de maig i el lliurament íntegre el 23 de juny. Per tant, aquest document, que es presentarà el 14 de juliol del 2022 durant el Fòrum Polític d’Alt Nivell de les Nacions Unides, esdevé un estudi aprofundit dels indicadors de l’Agenda 2030 a Andorra.