“Donem vida al bosc”, el catàleg per a prevenir el risc de grans incendis a l’Alt Urgell

La Fundació Privada Integra Pirineus ha presentat aquest dilluns el catàleg ‘Donem Vida al Bosc’, un projecte que s’ha creat després de ser seleccionat l’any passat a la primera edició del ‘Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran’. El pla consisteix a concretar 28 accions prioritàries a l’Alt Urgell per a evitar-hi el risc actual de propagació de grans incendis.

La presentació s’ha fet al Consell Comarcal. Amb aquest document, presentat per Urgell Escribà i elaborat per Juan Antonio Arévalo i Joan Gispert, Integra Pirineus vol “arribar a les grans empreses que operen a Catalunya per tal que destinin part dels recursos econòmics de la seva Responsabilitat Social Empresarial (RSE) a fer gestió forestal sostenible, per a vetllar i evitar els grans incendis forestals”.

La fundació creu que aquest suport pot ajudar a “conservar patrimoni natural i els grans compensadors existents de CO2”.

A banda d’aquesta gestió forestal, actualment Integra Pirineus també treballa per a “oferir ocupació laboral remunerada a persones en situació d’exclusió social que viuen al territori”. Aquesta activitat s’adreça especialment a gent amb discapacitat intel·lectual o trastorn de la salut mental.

Actuacions en 13 municipis

El ‘Matchfunding’ va servir per a obtenir quasi 12.000 euros per a finançar aquesta actuació. Paral·lelament, l’entitat ha iniciat converses amb empreses catalanes de referència amb les quals consideren que “comparteixen valors” i que poden estar interessades en aquest objectiu d’ajudar a conservar els boscos del Pirineu. Entre elles hi ha principalment firmes alimentàries i d’energia. Entre les actuacions que volen fer hi ha la retirada d’arbres morts com a conseqüència d’un incendi; concretament, al bosc de Pardinoves (Ribera d’Urgellet). L’objectiu és reduir-hi la presència de combustible.

En total, han previst actuacions en 13 dels 19 municipis de l’Alt Urgell, al voltant de poblacions com Sant Joan Fumat, Arcavell, Bescaran, Castellbò, Coll de Nargó, Organyà, Fígols, la Guàrdia d’Ares, Taús, Josa, Fórnols, Alàs, Estamariu i Arsèguel. En totes aquestes intervencions, també es vol eliminar restes d’antigues tales, crear marges de seguretat i obrir espais sense vegetació que ajudin a frenar els incendis i n’evitin la continuïtat.

Campanya ‘SOS foc al bosc’

Una altra acció que es vol impulsar és la difusió, amb flyers i d’altres mitjans, amb el lema ‘SOS foc al bosc’, per a implicar la població en la prevenció d’incendis i que tothom col·labori en l’objectiu d’evitar-los. Integra Pirineus ha previst recompenses per als col·laboradors.