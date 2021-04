Andorra presenta candidatura a la FIS per acollir els Campionats del Món esquí alpí l’any 2027

Andorra aspira a rebre per primer cop l’esdeveniment d’esquí alpí més important del món en termes d’organització i de popularitat. El país dels Pirineus amb la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) al capdavant, presentarà de forma imminent la seva candidatura a la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per celebrar els Campionats del Món l’any 2027. Mai abans els Pirineus han acollit una fita esportiva tan imponent. Comença el compte enrere en el qual durant el període d’un any, el Principat es medirà a grans noms com Crans-Montana (Suïssa) i Garmisch-Partenkirchen (Alemanya). La resolució arribarà a la localitat de Villamoura (Portugal) durant el Congrés FIS del maig 2022 amb la votació dels 17 membres del Consell de la FIS, qui en determinarà la seu escollida.

Els Campionats del Món se celebren cada dos anys, tenen una durada de més 15 dies i es disputen durant el mes de febrer, coincidint amb la temporada alta al sector de la neu. L’esdeveniment consta de 13 proves que mouen més de 750 atletes de més de 70 països. L’organització preveu comptar amb l’inestimable suport de més de 500 voluntaris, l’ànima de l’esdeveniment. Per a la cobertura de les curses in situ, es desplacen més de 1.000 professionals de la comunicació i les proves s’ofereixen en directe en més de 100 televisions d’arreu del món. Quant a l’ocupació hotelera, la previsió és assumir prop de 50.000 nits d’hotel per acollir els atletes, la família esportiva i els mitjans de comunicació, entre d’altres.

Cortina d’Ampezzo (Itàlia) ha acollit l’última edició i les estacions de Courchevel-Méribel (França) i Saalbach (Àustria) en seran les properes seus el 2023 i el 2025, respectivament. Per la dimensió i les característiques de l’esdeveniment, la seu és elegida amb un marge de 5 anys per tal de treballar en l’organització.

El pressupost orientatiu per organitzar uns Campionats del Món és d’uns 40 milions d’euros, que provenen dels drets de TV i patrocini, que la FIS comercialitza i en transfereix al comitè organitzador la part corresponent a les despeses operatives. D’aquesta manera no són necessàries aportacions públiques per a cobrir el pressupost operatiu, un fet molt rellevant especialment en el moment actual.

Candidatura de país

Andorra es presenta com una candidatura de tot un país, essent un tret que la distingeix de les estacions que tradicionalment han estat seu d’uns mundials. El concepte esportiu és el de seu compacta, amb les curses a les consolidades pistes de Copa del Món, Avet i Àliga de Soldeu i El Tarter a Grandvalira, combinat amb una seu ampliada a tot el país amb l’entrega diària de medalles i el programa d’animació a Andorra la Vella, així com diverses accions que s’ubicaran en altres entorns del Principat. Andorra 2027 compta amb el suport institucional del Govern, dels set comuns i amb l’adhesió de les associacions hoteleres i les entitats del teixit empresarial.

El pla director de la candidatura es va començar a gestar a finals de febrer del 2020. Un petit equip dividit en diferents àrees especialitzades ha treballat en profunditat durant més d’un any els aspectes conceptuals i pràctics de l’organització d’uns Campionats del Món a Andorra.

La visió de l’esdeveniment es fonamenta en uns pilars essencials que s’inspiren en els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides:

Sostenibilitat. Contribuir a la construcció d’un nou model de país que permeti evolucionar l’Andorra actual cap a un model sostenible a llarg termini. Inclusió. Convertir l’estació i el país en font d’inspiració per a diferents col·lectius gràcies a la millora de productes, serveis i infraestructures integradores i accessibles que permetin eliminar barreres i fomentar la inclusió social i la igualtat d’oportunitats. Esquí i salut. Promoure des de la primera infància els hàbits saludables que la pràctica esportiva aporta, fomentant també la formació continuada envers l’esquí professional i d’elit. Experiència Andorra. Oferir la millor experiència possible durant l’esdeveniment a la família esportiva, als espectadors i als ciutadans del país. Marca Andorra. Aconseguir la màxima notorietat per al país, reforçant el posicionament com a destí turístic de neu de primer nivell mundial.



Trajectòria a la Copa del Món

L’accés a l’elit de l’esquí alpí va ser impulsat des de la FAE i els sectors de Soldeu El Tarter de Grandvalira fa més d’una dècada. La celebració de diferents edicions de la Copa d’Europa amb èxit organitzatiu va ser valorat positivament per la FIS que va atorgar a Soldeu l’any 2012 la primera Copa del Món femenina d’eslàlom i eslàlom gegant. El camí va continuar amb noves oportunitats i reptes de creixement en experiència organitzativa amb l’acollida de noves Copes d’Europa i Finals de la Copa d’Europa. L’any 2016, El Tarter es va estrenar al gran circ blanc amb les proves femenines de supergegant i combinada alpina. L’ambició de l’equip va continuar endavant, i després d’una nova edició de les Finals de la Copa d’Europa, Grandvalira va organitzar les Finals de la Copa del Món 2019 amb la participació dels 25 millors esquiadors i esquiadores del planeta de totes les disciplines, coronant com a guanyadors del Globus de Cristall dos dels millors corredors de tots els temps, Mikaela Shiffrin i Marcel Hirscher.

A partir del balanç satisfactori que la FIS va fer sobre l’organització de les Finals de la Copa del Món 2019 és la mateixa federació internacional qui, en aquell moment, va encoratjar a Andorra a analitzar la viabilitat d’uns Campionats del Món al país dels Pirineus.

La situació sanitària actual causada per la COVID-19 ha forçat que l’organització busqui una fórmula per arribar a tota la població del Principat. Per aquest motiu, l’anunci s’ha realitzat a través d’un programa especial d’Andorra Televisió i en streaming a través del seu web. El director general de la candidatura, David Hidalgo, ha estat l’encarregat de donar visibilitat a aquest moment històric en el qual també hi han donat veu el Cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, el president de Grandvalira-ENSISA i Cònsol de Canillo, Francesc Camp i el president de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Josep Pintat.

Durant el programa també s’ha desvetllat el logotip de la candidatura que és la fusió simbòlica de les emblemàtiques pistes Avet i Àliga, representant la flora i la fauna del país dels Pirineus.