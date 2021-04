Accidents de trànsit a la C-14 a Coll de Nargó i a l’N-145 al túnel del Bordar

Dues persones han resultat ferides aquest dimarts al matí arran d’una sortida de via en la qual el vehicle en què viatjaven ha estat a punt de caure a les aigües del pantà d’Oliana. Els dos ocupants del cotxe han pogut sortir-ne per ells mateixos, però posteriorment han hagut de ser traslladats al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, on els han atès de diverses contusions.

Segons han informat els Mossos d’Esquadra, l’accident s’ha produït pels volts d’1/4 de 12 del migdia, al quilòmetre 155 de la C-14, al terme municipal de Coll de Nargó. Per causes que s’investiguen, el cotxe, un Nissan Qashqai amb matrícula espanyola, s’ha precipitat al llarg d’uns deu metres per un pendent situat al costat de la carretera. A causa de l’impacte amb roques i branques, el vehicle ha sofert importants danys materials, però afortunadament ha quedat aturat just al costat del nivell actual d’aigua de l’embassament.

D’altra banda, una persona ha resultat ferida lleument aquest dimarts mateix, a la tarda, en un accident a la carretera N-145, al terme municipal de les Valls de Valira, quan el vehicle en què viatjava ha quedat encalçat a la barrera central de separació de carrils que hi ha a l’interior del túnel del Bordar.

La Direcció General d’Emergències ha comunicat que l’avís d’aquesta incidència s’ha produït quan passava un minut de 2/4 de 6 de la tarda, al quilòmetre 1,5 de la via, a prop d’Anserall. Per causes que es desconeixen, la conductora del cotxe n’ha perdut el control. El vehicle -un Renault Megane, amb matrícula andorrana i que anava en direcció al Principat- ha quedat desequilibrat, amb els dos pneumàtics del costat dret alçats per damunt de la barrera. L’única ocupant ha estat atesa posteriorment al Sant Hospital. El trànsit per dins del túnel s’ha pogut restablir al cap d’una hora, poc abans de 2/4 de 7.

En els dos accidents hi han intervingut dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, juntament amb efectius dels Mossos d’Esquadra i el SEM.