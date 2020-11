Andorra participa en la 36a sessió de l’Examen Periòdic Universal del Consell de Drets Humans

Una delegació andorrana encapçalada per la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha presentat aquest dijous el tercer informe d’Andorra en la 36a sessió de l’Examen Periòdic Universal (EPU) del Consell de Drets Humans. La presentació s’ha fet per via telemàtica des de l’Edifici Administratiu de Govern. La delegació andorrana ha estat encapçalada per la ministra Maria Ubach, els secretaris d’Estat Marc Pons i Helena Mas, així com per diversos representats dels Ministeris de Salut, de Presidència, Economia i Empresa, d’Educació i Ensenyament Superior, d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, i de Justícia i Interior, així com representants de Batllia.

La ministra d’Afers Exteriors d’Andorra ha centrat la seva intervenció en els mecanismes adoptats pel Govern en matèria de protecció dels drets humans dels grups més vulnerables durant la pandèmia de la COVID-19 i en els avenços en aquest àmbit en els darrers quatre anys, en particular pel que fa al Pla Nacional de la infància i l’adolescència, la creació del SIAD (Servei Integral d’Atenció a la Dona) i la integració de les persones amb discapacitats tant en l’àmbit escolar com laboral.

Durant la presentació de l’informe, la delegació andorrana ha respost a les preguntes prèvies formulades per escrit pels Estats, així com a les intervencions d’uns cinquanta Estats presents en el debat interactiu, on han formulat preguntes i recomanacions a Andorra.

Gran part dels Estats participants han felicitat Andorra pels progressos fets durant els darrers 5 anys en l’àmbit dels drets humans, destacant la implementació del Pla estratègic nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Andorra, la ratificació del Conveni de la UNESCO sobre no discriminació en l’àmbit educatiu, la Llei d’Igualtat de tracte i no discriminació i la inclusió de les persones amb discapacitats. La majoria de les recomanacions incideixen en la necessitat d’adherir-se a diversos convenis de les Nacions Unides sobre drets humans per garantir la igualtat salarial entre homes i dones per la realització de la mateixa feina.

L’EPU és un procediment de supervisió periòdica de la situació dels drets humans de cada Estat membre de les Nacions Unides, especialment dissenyat per sotmetre’ls a una avaluació transparent en matèria de drets humans. Té lloc per cicles de quatre anys en el marc del Consell de Drets Humans i consisteix en la presentació de cada Estat de les polítiques implementades en matèria de drets humans.