Troben el cos sense vida del boletaire desaparegut a Fígols i Alinyà

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han trobat aquest dijous al migdia el cos sense vida del boletaire de 77 anys, i veí d’Igualada, que va desaparèixer dimarts a la tarda al municipi alturgellenc de Fígols i Alinyà. L’home ha estat localitzat en una zona boscosa a prop del nucli d’Ossera, al terme municipal de la Vansa i Fórnols.

Aquest matí, després que havia millorat la situació meteorològica, s’havia activat un helicòpter per fer recerca aèria i és per aquest mitjà que s’ha albirat la víctima mortal al peu d’un penya-segat, a la zona del Torrent del Poll. Aquest barranc és al final d’una pista forestal en la qual prèviament s’havia trobat indicis de la possible presència del boletaire. Els Mossos d’Esquadra, que també han col·laborat en la recerca, ja han iniciat allà mateix les tasques judicials d’aixecament del cadàver.

L’avís de la desaparició es va rebre dimarts passades les 6 de la tarda, quan ja començava a fer-se fosc. Ahir dimecres, en ple episodi de pluges, els núvols i la boira van dificultar que es fes recerca aèria. L’home havia estat vist per última vegada a la zona de la pista forestal que mena al nucli de l’Alzina d’Alinyà, a prop del límit entre els municipis de Fígols i Alinyà i de la Vansa i Fórnols. Aquesta matinada passada, quatre dotacions dels Bombers havien resseguit les pistes forestals d’aquest segon terme, a l’entorn d’Ossera. En el dispositiu de recerca hi han participat deu dotacions dels Bombers (amb GRAE i unitat canina), Mossos d’Esquadra, Agents Rurals i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).